В Китае завили, что вспышка коронавируса вступила в сложную стадию

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Новый тип коронавируса отличается от SARS и MERS, а темпы его распространения усиливаются. Об этом заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.
На 26 января подтверждён 1 441 случай заражения новым коронавирусом: на материковом Китае- 1399, в Таиланде -7, Гонконге-5, Австралии-4, Сингапуре- 4, Малайзии - 4, Франции -3, Тайване - 3, Японии - 3, Макао -2, Вьетнаме -2, Южной Корее -2, США - 2, Непале - 1.
По официальным данным, скончались 56 человек. Все смертельные случаи зарегистрированы в Китае.
Ма Сяовэй отметил, что знания о новом типе коронавируса пока достаточно ограничены. Кроме того, неизвестно о вероятности его мутации.
"Если исходить из последовательности расположения генов, новый тип коронавируса отличается от SARS и MERS, он уже перешел от этапа передачи от животных к человеку к стадии, когда он передается от человека к человеку. Судя по всему, способность распространения вируса усиливается", - заявил Ма Сяовэй.© Sputnik / Рамиль Ситдиков
По его словам, "специалисты считают, что вспышка заболевания вступила в сравнительно серьезную и сложную стадию".
"Новый тип коронавируса уже перешел от этапа передачи от животных к человеку к стадии, когда он передается от человека к человеку. Судя по всему, способность распространения вируса усиливается", - подчеркнул Ма Сяовэй.
Причины возникновения заболевания
Многие первые заболевшие имели отношение к рынку китайского города Уханя, на котором продаются морепродукты, а также птицы, змеи, летучие мыши и сельскохозяйственные животные. Предполагалось, что коронавирус мутировал в организме животного, после чего получил возможность заразить человека.
Поначалу считалось, что это были морепродукты (но эта версия была крайне ненадёжной, поскольку болезнь начинается с пневмонии, что означает, что речь идёт о воздушном пути передачи). Позднее эксперты пришли к выводу, что 2019-nCoV, по-видимому, является гибридом коронавируса, обнаруженного у летучих мышей и другого коронавируса неизвестного происхождения. По другой версии, вирус, вероятно, передался людям от змей.
Реакция ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения планирует в ближайшее время опубликовать диагностическое обследование нового вируса, которое разработал вирусолог из Берлина.
ВОЗ и ее партнеры продолжают отслеживать ситуацию с распространением вируса и оказывают Китаю техническую поддержку в изучении причин вспышки ранее неизвестной инфекции.
Генетическая информация коронавируса, предоставленная китайскими специалистами, позволяет оперативно идентифицировать этот штамм и в других странах.
Как уберечься и защитить близких
- избегать тесного контакта с людьми, страдающими от острых респираторных инфекций;
- регулярно мыть руки, особенно после прямого контакта с заболевшими людьми или после пребывания в помещении с больными;
- избегать животных ферм и контакта с дикими животными;
- путешественники с симптомами острой респираторной инфекции должны придерживаться общих правил при кашле:
- соблюдать расстояние, прикрывать рот при кашле и чихании, а также чаще мыть руки;
- в случае симптомов, которые предполагают наличие респираторного заболевания до, во время или после поездки,
- путешественникам рекомендуется обращаться за медицинской помощью и информировать медперсонал об истории болезни.
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