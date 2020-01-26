В Китае завили, что вспышка коронавируса вступила в сложную стадию

Глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй заявил, что распространение нового заболевания ускоряется.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Новый тип коронавируса отличается от SARS и MERS, а темпы его распространения усиливаются. Об этом заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.

На 26 января подтверждён 1 441 случай заражения новым коронавирусом: на материковом Китае- 1399, в Таиланде -7, Гонконге-5, Австралии-4, Сингапуре- 4, Малайзии - 4, Франции -3, Тайване - 3, Японии - 3, Макао -2, Вьетнаме -2, Южной Корее -2, США - 2, Непале - 1.

По официальным данным, скончались 56 человек. Все смертельные случаи зарегистрированы в Китае.

Ма Сяовэй отметил, что знания о новом типе коронавируса пока достаточно ограничены. Кроме того, неизвестно о вероятности его мутации.

"Если исходить из последовательности расположения генов, новый тип коронавируса отличается от SARS и MERS, он уже перешел от этапа передачи от животных к человеку к стадии, когда он передается от человека к человеку. Судя по всему, способность распространения вируса усиливается", - заявил Ма Сяовэй. © Sputnik / Рамиль Ситдиков Молдавский Минздрав предупреждает: каковы симптомы китайского коронавируса

По его словам, "специалисты считают, что вспышка заболевания вступила в сравнительно серьезную и сложную стадию".

"Новый тип коронавируса уже перешел от этапа передачи от животных к человеку к стадии, когда он передается от человека к человеку. Судя по всему, способность распространения вируса усиливается", - подчеркнул Ма Сяовэй.

Причины возникновения заболевания

Многие первые заболевшие имели отношение к рынку китайского города Уханя, на котором продаются морепродукты, а также птицы, змеи, летучие мыши и сельскохозяйственные животные. Предполагалось, что коронавирус мутировал в организме животного, после чего получил возможность заразить человека.

Поначалу считалось, что это были морепродукты (но эта версия была крайне ненадёжной, поскольку болезнь начинается с пневмонии, что означает, что речь идёт о воздушном пути передачи). Позднее эксперты пришли к выводу, что 2019-nCoV, по-видимому, является гибридом коронавируса, обнаруженного у летучих мышей и другого коронавируса неизвестного происхождения. По другой версии, вирус, вероятно, передался людям от змей.

Реакция ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения планирует в ближайшее время опубликовать диагностическое обследование нового вируса, которое разработал вирусолог из Берлина.

ВОЗ и ее партнеры продолжают отслеживать ситуацию с распространением вируса и оказывают Китаю техническую поддержку в изучении причин вспышки ранее неизвестной инфекции.

Генетическая информация коронавируса, предоставленная китайскими специалистами, позволяет оперативно идентифицировать этот штамм и в других странах.

Как уберечься и защитить близких

избегать тесного контакта с людьми, страдающими от острых респираторных инфекций;

регулярно мыть руки, особенно после прямого контакта с заболевшими людьми или после пребывания в помещении с больными;

избегать животных ферм и контакта с дикими животными;

путешественники с симптомами острой респираторной инфекции должны придерживаться общих правил при кашле:

соблюдать расстояние, прикрывать рот при кашле и чихании, а также чаще мыть руки;

в случае симптомов, которые предполагают наличие респираторного заболевания до, во время или после поездки,

путешественникам рекомендуется обращаться за медицинской помощью и информировать медперсонал об истории болезни.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK