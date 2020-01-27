Мир за сутки: уход "главного по транспорту", обстрел посольства и агрессия вируса

КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Число жертв нового коронавируса в Китае продолжает расти, посольство США в Багдаде обстреляли ракетами, в Кишиневе ушел в отставку глава управления общественного транспорта - три сюжета, которые мы отобрали для сегодняшнего обзора.
Стало известно, что управлением общественного транспорта и путей сообщения руководит другой человек. Адриан Болдуреску, который руководил ведомством с марта прошлого года, подал в отставку.
Мэр Кишинева Ион Чебан уже подписал соответствующее распоряжение. Пока он назначил временного руководителя. Им стал Лилиан Копач. Ранее он отвечал за менеджмент транспорта.
В Багдаде снова неспокойно
В воскресенье вечером рядом с "зеленой зоной", где расположены правительственные здания и резиденции дипмиссий, упали три реактивных снаряда, передает РИА Новости с ссылкой на иракские телеканалы.
Новые ракетные удары: кто пытается выдавить США из Ирака?>>>
Еще три ракеты упали вечером в воскресенье на территории посольства США в Багдаде, одна из них поразила ресторан дипмиссии. Председатель иракского парламента Мухаммед аль-Хальбуси заявил, что ракетный обстрел американского посольства в Багдаде наносит ущерб репутации и суверенитету страны. Исполняющий обязанности премьер-министра Адель Абд аль-Махди распорядился найти и наказать виновных в ударе по дипмиссии.
Новый вирус "косит" людей
Число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 80, число заразившихся увеличилось до 2744, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госкомитет Китая по здравоохранению.
"26 января 30 регионов страны сообщили о 769 новых подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, новых тяжелых случаев – 137, и 24 человека скончались (все в провинции Хубэй), двух человек выписали из больниц, число предполагаемых случаев заболевания выросло на 3806", - говорится в сообщении ведомства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Для сравнения, по данным Всемирной организации здравоохранения, за все время предыдущей крупной вспышки коронавируса MERS-CoV (с 2012 года) заразились 2494 человека, из них 858 человек скончались. Во время вспышки коронавируса SARS (2002-2003) за полгода заразились 8439 человека, из них скончались 812.
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