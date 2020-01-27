Мир за сутки: уход "главного по транспорту", обстрел посольства и агрессия вируса

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КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Число жертв нового коронавируса в Китае продолжает расти, посольство США в Багдаде обстреляли ракетами, в Кишиневе ушел в отставку глава управления общественного транспорта - три сюжета, которые мы отобрали для сегодняшнего обзора.

Стало известно, что управлением общественного транспорта и путей сообщения руководит другой человек. Адриан Болдуреску, который руководил ведомством с марта прошлого года, подал в отставку.

© Sputnik / Лилиан Копач пока временно возглавит управление общественного транспорта Кишинева

Мэр Кишинева Ион Чебан уже подписал соответствующее распоряжение. Пока он назначил временного руководителя. Им стал Лилиан Копач. Ранее он отвечал за менеджмент транспорта.

В Багдаде снова неспокойно

В воскресенье вечером рядом с "зеленой зоной", где расположены правительственные здания и резиденции дипмиссий, упали три реактивных снаряда, передает РИА Новости с ссылкой на иракские телеканалы.

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Еще три ракеты упали вечером в воскресенье на территории посольства США в Багдаде, одна из них поразила ресторан дипмиссии. Председатель иракского парламента Мухаммед аль-Хальбуси заявил, что ракетный обстрел американского посольства в Багдаде наносит ущерб репутации и суверенитету страны. Исполняющий обязанности премьер-министра Адель Абд аль-Махди распорядился найти и наказать виновных в ударе по дипмиссии.

Новый вирус "косит" людей

Число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 80, число заразившихся увеличилось до 2744, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госкомитет Китая по здравоохранению.

"26 января 30 регионов страны сообщили о 769 новых подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, новых тяжелых случаев – 137, и 24 человека скончались (все в провинции Хубэй), двух человек выписали из больниц, число предполагаемых случаев заболевания выросло на 3806", - говорится в сообщении ведомства.

Днем ранее официально были подтверждены 56 смертей, а также 1975 случаев инфицирования.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Для сравнения, по данным Всемирной организации здравоохранения, за все время предыдущей крупной вспышки коронавируса MERS-CoV (с 2012 года) заразились 2494 человека, из них 858 человек скончались. Во время вспышки коронавируса SARS (2002-2003) за полгода заразились 8439 человека, из них скончались 812.

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