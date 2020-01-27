Чтобы помнили: блокада Ленинграда была спланирована врагом еще до начала войны

КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Блокада Ленинграда – голод, ужасы войны, всеобщее горе, борьба за жизнь, героизм и смерть. Преступление нацистов было запланировано еще до начала войны, в мае 1941 года. Об этом рассказал в комментарии РИА Новости научный сотрудник института российской истории РАН Александр Дюков.

День полного освобождения Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) от фашистской блокады (1944 год) отмечается в понедельник, 27 января.

"Блокада Ленинграда была спланирована нацистами в мае 1941 года еще до нападения Германии на Советский Союз. Главной целью было не принуждение города к капитуляции, а намеренное уничтожение голодом его жителей. В целом ряде исторических документов, связанных с экономическим планированием нацистской войны, говорится о планах уничтожения голодом жителей Москвы и Ленинграда. Впоследствии они были сформулированы в целом ряде приказов, которые опубликованы и хорошо известны как российским, так и зарубежным историкам", - заявил Дюков.

Историк уточнил, что блокада Ленинграда - это заранее спланированное преступление нацистов против человечности и пример нацистской политики геноцида народов Советского Союза.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © RIA Novosti. Начало блокады Ленинграда

Блокада города Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны (1941-1945) проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление защитников города, овладеть им, а затем уничтожить.

Советские воины, остановив врага под Ленинградом, превратили его в мощный бастион всего советско-германского фронта на северо-западе. Сковывая значительные силы фашистских войск, Ленинград тем самым оказал существенную помощь развитию операций на всех других участках обширного фронта.

Почти 900 дней сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел интенсивные артиллерийские обстрелы и воздушные бомбардировки Ленинграда (за время блокады по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных авиабомб). Из-за нехватки продовольствия жители города голодали. За время блокады Ленинграда погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее одного миллиона человек). Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода. В условиях блокады ленинградцы трудились на оборонных предприятиях, воевали в дивизиях народного ополчения.

Окончательный разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом и полное снятие блокады города произошло в ходе Ленинградско-Новгородской операции, проведенной 14 января – 1 марта 1944 года войсками Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов совместно с Балтийским флотом. Одновременно ударами по фланговым группировкам немецкой 18-й армии под Ленинградом и Новгородом советские войска разгромили ее главные силы, затем, наступая на нарвском и московском направлениях, нанесли поражение 16-й армии противника.

© Sputnik / Регулировщик на "Дороге жизни" через Ладожское озеро. 1 февраля 1943 года

Блокада Ленинграда была полностью ликвидирована 27 января 1944 года. В этот день в Ленинграде был дан артиллерийский салют и фейерверк (единственное исключение в ходе Великой Отечественной войны, прочие салюты производились в Москве). Вечером 27 января по ленинградскому радио был передан текст приказа войскам Ленинградского фронта с сообщением о полном снятии блокады. Десятки тысяч жителей города вышли на улицы, площади, набережные реки Невы. Салют начался в 20 часов: прозвучали 24 залпа артиллерийских орудий, сопровождавшиеся фейерверком и подсветкой зенитными прожекторами.

Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества советского народа. Ценой неимоверных лишений, героизма и самопожертвования воины и жители Ленинграда отстояли город. Массовый героизм, беспримерное мужество мирного населения, простых ленинградцев, сумевших выстоять в нечеловеческих условиях блокады и сберечь родной город для потомков, не отдав его на поругание врагу, лежали в основе этой великой победы. Сотни тысяч сражавшихся удостоились правительственных наград, 486 получили звание Героя Советского Союза, из них восемь человек дважды.