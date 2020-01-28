08:11 28 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.68
  • RUB0.28
  • RON4.08
  • UAH0.72
Поиск
Исследования вируса

Тревожный прогноз: скорость и ареал распространения коронавируса

© REUTERS / Olivia Acland
В мире
Получить короткую ссылку
213 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2468/43/24684357.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200128/29000514/prognoz-kak-budet-rasprostranyatsya-koronavirus-chto-snizit-masshtab-epidemii.html

Математическую модель построили на базе данных, имеющейся сейчас, инфекционисты и специалисты в сфере медицинской информатики.

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnuk. Исследователи оценили в первую очередь так-называемую базовую репродуктивную частоту инфекции, то есть скольким людям передает болезнь один заразившийся. Этот показатель выше, чем у гриппа и атипичной пневмонии начала нынешнего столетия.

Сотрудники аэропорта в масках следят за тепловым сканером в международном аэропорту Ninoy Aquino на Филиппинах
© REUTERS / Eloisa Lopez
Как в Китае и других странах борются со вспышкой нового вида коронавируса
15

 Ученые из Центра медицинской информатики, вычислительной техники и статистики Ланкастерского университета, Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания) и Института биологии и новых патогенов Университета штата Флорида (Соединенные Штаты Америки) опубликовали свои оценки эпидемиологических параметров нового коронавируса 2019-nCoV на портале препринтов medRxiv.org.

Представленная авторами модель предсказывает, что к 21 января только в Ухани могло быть более 11 тысяч инфицированных.

А это значит, что сейчас выявлены лишь 5,1 процента заболевших.

Если противоэпидемические меры останутся такими же, как сейчас, в течение 14 дней — до 4 февраля 2020 года — число инфицированных в Ухани может превысить 190 тысяч человек, крупные вспышки инфекции произойдут в Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Чунцине и Чэнду.

​ В зоне риска находятся такие страны, как Таиланд, Япония, Тайвань, Гонконг и Южная Корея.

Ученые считают, что до 75 процентов случаев передачи инфекции могут быть предотвращены с помощью мер контроля.

Однако они скептически относятся к идее изолировать Ухань. По их оценке, введение карантина в Ухани, уменьшит число заболевших в других регионах Китая всего на 24,9 процента.

Авторы сразу оговаривают тот факт, что их выводы являются предварительными и, скорее всего, завышенными, так как "базируются на допущениях, лежащих в основе модели".

Уточненные данные появятся по мере поступления информации о реальном распространении эпидемии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

В Китае заявили, что вспышка коронавируса вступила в сложную фазу
Президент Молдовы о китайском коронавирусе: какова ситуация в республике


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
Кишинев хранит память о жертвах Холокоста
Ко дню памяти жертв Холокоста: истории узников Освенцима и версии политиков
Ко дню памяти жертв Холокоста: истории узников Освенцима и версии политиков
Авто в Молдове 2019
Самые популярные марки авто в Молдове в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться