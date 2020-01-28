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Россия поднимет вопрос по ситуации вокруг Sputnik Эстония в ПАСЕ

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Исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский и руководитель портала Sputnik Эстония Елена Черышева примут участие в зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. О давлении эстонских властей на журналистов Sputnik Эстония будет рассказано на зимней сессии ПАСЕ, об этом заявила глава представительства агентства в Таллине Елена Черышева.  

"Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы весь мир, все европейские международные правозащитные организации, иные серьезные структуры узнали о том беспределе, который творят власти Эстонии по отношению к российским журналистам. Хочу, чтобы узнали, что в европейской стране, которая позиционирует себя как демократическая, официальные власти, полиция угрожают уголовными делами журналистам только за то, что они работают в МИА "Россия сегодня", - сказала Черышева.
Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.
© Sputnik / Виталий Белоусов
Вышинский: ситуация со Sputnik Эстония - это уже вопрос свободы воли

Она пояснила, что расскажет о ситуации от первого лица, изложив все подробности вопиющего факта.

"Может быть, когда не видят людей, не знают их в лицо и общаются не с первоисточником, может быть, этого порой недостаточно. А если я как первоисточник буду присутствовать, человек, который получил это письмо. Я готова даже взять с собой это письмо из полиции, чтобы доказать, на что именно ссылаются полицейские, угрожая нам уголовными делами, каким образом они переключают личностные санкции с одного человека на целое российское государственное предприятие. Может быть, им стоит с этим ознакомиться", -  пояснила Черышева.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что делегация РФ на зимней сессии ПАСЕ поднимет вопрос свободы СМИ в Европе и ситуации со Sputnik Эстония. В понедельник пресс-служба МИА "Россия сегодня" сообщила, что исполнительный директор агентства Кирилл Вышинский и руководитель портала Sputnik Эстония Елена Черышева примут участие в зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге с 27 по 31 января.

В декабре прошлого года Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.

Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции
© Sputnik / Александр Вильф
Лавров: ситуация вокруг Sputnik Эстония - это пятно на репутации Евросоюза

В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на Киселева.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

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