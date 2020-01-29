Пока вы спали: Додон улетел в Страсбург, Трамп представил новый план

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Игорь Додон отправился в Страсбург, Дональд Трамп показал, как, по его мнению, должна выглядеть граница между Израилем и Палестиной, а в Якутии местный учитель провела "урок" мороза - три сюжета, которые мы отобрали для нашего традиционного утреннего обзора.
И снова эконом-класс
Президент Молдовы Игорь Додон отправился во вторник вечером в Страсбург, где выступит с речью на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ). Кроме участия в работе сессии, глава республики встретится с руководством ЕС, Венецианской комиссии и ЕСПЧ.
В ходе сессии планируется избрать нового президента ПАСЕ, обсудить серьезное нарушение одним из государств-членов уставных обязательств. Депутаты также обсудят угрозы свободе СМИ и безопасности журналистов, с докладом выступят исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский и глава Sputnik Эстония Елена Черышева. Они расскажут о произволе властей этой страны в отношении журналистов редакции Sputnik.
Кстати, в соцсетях появились снимки, на которых запечатлен перелет молдавского президента. Судя по фото, отправился он обычным пассажирским авиарейсом в эконом-классе. Ничего удивительного в этом нет, Игорь Додон часто летает регулярными рейсами. Пользователи соцсетей пишут, что в этот раз молдавский президент взял с собой в дорогу книгу о Черчилле.
"Сделка века" от Трампа
Президент США Дональд Трамп представил карту урегулирования палестино-израильского конфликта. Глава Белого дома изложил, как, по его мнению, должна выглядеть граница между Израилем и Палестиной.
"Так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме", — подписал Трамп.
По задумке американского лидера, следует отделить палестинский Западный берег от Иордании полосой израильской территории. При этом расширить палестинский сектор Газа.
Трамп отметил, что "сделка века" — это 80-страничный, самый детальный документ по этому вопросу. Вашингтон сформирует совместный комитет с Израилем, чтобы превратить концепцию в более точный план.
Президент США уточнил, что уже направил письмо палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, в котором изложены параметры "сделки". В российском МИД считают, что сторонам надо вступать в прямые переговоры и достигать взаимоприемлемых компромиссов.
Одежда задубела
Учительница из Таттинского улуса в Якутии опубликовала в своем instagram серию фотографий, на которых изображена одежда, застывшая от холода.
Она оставила платье, комбинезон на ночь, а утром вещи приобрели загадочный вид. В интервью местному изданию, учительница рассказала, что идея создать такой образ появилась год назад.
"В детстве мы всегда так сушили одежду и белье. Помню, как чуть не отмораживали себе руки, чтобы их собрать. Конечно, такие воспоминания четко остались в памяти?" — рассказала она.
Среднемесячная температура в Якутии в января колеблется от –32,0°С до –51,4°С. Абсолютный минимум температуры воздуха был на отметке - 60,3°С.
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