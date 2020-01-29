Число американцев, пострадавших при обстреле баз США в Ираке, выросло до 50

В Пентагоне уточнили, что 31 пострадавшему была оказана медицинская помощь на территории Ирака. Эти военные уже вернулись к воинской службе.

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Число американцев, пострадавших в результате иранского обстрела баз США, увеличилось до 50, сообщил представитель Пентагона Томас Кэмпбелл, отмечает РИА Новости.

По его словам, врачи диагностировали травмы еще у 16 граждан.

"На сегодняшний день черепно-мозговые травмы получили 50 военнослужащих США", — сказал Кэмпбелл.

Американский офицер уточнил, что 31 пострадавшему была оказана медицинская помощь на территории Ирака. Эти военные уже вернулись к воинской службе.

В то же время в Германию для лечения эвакуировано 18 американских военнослужащих.

Отношения Тегерана и Вашингтона ухудшились после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ночь на 3 января. Приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп.

Иран пообещал, что будет мстить США за убийство Сулеймани 13 сокрушительными сценариями.

В частности, в ночь на 8 января Иран выпустил порядка 15 ракет по двум базам США в Ираке. До цели долетели более 10 боеголовок.

Иранские СМИ сообщали, что в результате атаки баз США погибли от 80 до 100 человек.

Изначально Вашингтон опровергал данные Ирана, однако позже признал, что при обстреле баз пострадали 11 военнослужащих.

В понедельник, 27 января сообщалось, что в афганской провинции Газни разбился американский военный самолет Bombardier E11A, который выполнял функцию воздушного узла связи. Ответственность за уничтожение машины и экипажа взял на себя "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ), оперативно предоставив видеозапись разбившегося самолета.

Иранские информационные агентства Tasnim и Mashregh сообщили, что самолет ВВС США 27 января сбит военнослужащими Корпуса стражей исламской революции. Якобы на борту Bombardier E11A находились лица, ответственные за организацию убийства иранского генерала. Как бы то ни было, в CENTCOM продолжают расследование, и обещают проинформировать о результатах.