Покаялся за СССР. На что подписался Зеленский в Польше

Выступая в Польше, президент Украины Владимир Зеленский продолжил националистический дискурс. Его происхождение и личные взгляды на это не влияют, об этом - в материале РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Польше, назвал СССР одним из виновников Второй мировой. Он также сделал акцент на том, что концлагерь Аушвиц освободили Житомирская и Львовская дивизии. Резонансные заявления Зеленского приглушили эффект от предложения, которое Киеву сделал польский президент Анджей Дуда. Что Варшава хочет получить от соседа — в материале РИА Новости.

Герой погромов

В первый день траурных мероприятий польский президент сказал, что участники церемонии в Аушвице отдают "дань уважения всем шести миллионам евреев, погибших в этом и других лагерях, гетто, местах казни". Обращаясь ко всему миру, он упомянул и о Красной армии и даже о советских военнопленных, которые были в числе жертв концлагеря.

К слову, Эммануэль Макрон, выступая в Париже, также сказал про "отважных солдат Красной армии, которые вступили за колючую проволоку на территорию концлагеря". "Они еще не знали в тот момент, что идут по пеплу огромной братской могилы, где погибло более миллиона человек", — добавил президент Франции. Но украинский коллега Дуды и Макрона, выступая перед выжившими в концлагере, обошелся без упоминания красноармейцев.

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Впрочем, на следующий день риторику сменил и польский лидер. Обращаясь к украинскому президенту, он счел уместным напомнить о других точках соприкосновения для Киева и Варшавы: "Я предложил господину президенту вместе почтить память польских и украинских солдат, которые в 1920 году противостояли большевистскому наступлению. С одной стороны, боролись против большевиков польские воины, которых мы иногда называем, образно говоря, солдаты Пилсудского, с другой стороны, были Петлюра и его бойцы".

Симона Петлюру польский президент вспомнил неслучайно. Этот исторический персонаж Варшаве очень удобен. В 1918-м в Галиции и на Волыни провозгласили Западно-Украинскую республику, которая позже была разгромлена польской армией. Но в январе 1919-го ЗУНР успела заключить "акт злуки" (соединения) с директорией Украинской народной республики. Сегодня официальный Киев отмечает годовщину того события, 22-е января объявлено Днем соборности. Но тогда события стали развиваться драматически для украинских националистов. Войска УНР громили наступающие части Красной армии и Вооруженных сил Юга России — деникинцев.

В этих условиях ЗУНР денонсировала "акт злуки", ее войска перешли на сторону белых. А глава директории УНР Петлюра признал за Варшавой права на Волынь и Галицию. На Украине до сих пор это расценивают как акт национального предательства.

Свой жизненный путь Петлюра закончил довольно символично.

Бывший глава украинской Директории был убит в эмиграции в Париже Самуилом Шварцбурдом, который мстил диктатору за еврейские погромы. Французский суд оправдал Шварцбурда.

Но Зеленский с таким героем, предложенным Дудой, спорить не стал, в ответном слове он попытался подчеркнуть роль Украины в освобождении Аушвица. "Мы никогда не забудем всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Вместе с бойцами 322-й дивизии Первого Украинского фронта (они) освободили лагерь", — расставил акценты глава украинского государства.

Обе дивизии, которые, как казалось спичрайтерам Зеленского, имеют прямое отношение к Украине, формировались в Горьком и Вологодской области. Впрочем, в тот день, когда Зеленский принял участие в мероприятиях в Аушвице, на Украине скорбели по иному поводу и вспоминали другую "львовскую" дивизию. В Ивано-Франковске умер последний ветеран дивизии СС "Галичина" Михаил Мулык. Он тоже был узником лагерей, правда, советских — с сочувствием отмечала украинская пресса. Официальное лицо, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выразил свои соболезнования по случаю смерти эсэсовца.

К слову, идею "украинцев, освободивших узников Освенцима" выдвинул еще в 2015-м бывший тогда премьер-министром Украины Арсений Яценюк.

"Семьдесят лет назад бойцы из Житомира и Львова в составе Первого Украинского фронта освободили от нацистов один из самых ужасных лагерей Второй мировой войны — Аушвиц", — рассказывал он.

Тогда же глава МИД Польши Гжегож Схетына поддержал украинского коллегу. Он в интервью СМИ заявил, что "там были украинские солдаты в тот январский день, они открывали ворота лагеря и освобождали лагерь".

"Сговор режимов"

Но самыми резонансными стали слова Зеленского не о "львовской" дивизии, а о причинах начала Второй мировой. "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста", — назначил виновных Зеленский.

Такое стремление угодить Дуде могло быть обусловлено скандалом, вызванным речью Зеленского накануне. В День соборности он поздравлял страну и напомнил, что в Гражданскую войну "большую территорию Галичины заняли польские войска, Северную Буковину — румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии".

Варшава и Прага оставили без внимания выступление Зеленского. А Бухарест, как сообщили румынские СМИ, потребовал объяснений. Посол Украины в Румынии списал все на "неправильный перевод и необоснованные интерпретации", поэтому, дескать, фраза была прочитана как "Северная Буковина была оккупирована румынами".

"Эти исторические провинции больше не имели международно признанного суверенитета, поэтому их поглощение другими соседними государствами не может считаться оккупацией", — оправдывался дипломат.

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История с Северной Буковиной для Румынии болезненна, потому что эта территория входила в состав Австро-Венгерской империи, но в 1918-м Бухарест сумел взять над ней контроль, который утратил в 1940-м. Тогда Советский Союз включил Северную Буковину в состав Украинской ССР. Во время Великой Отечественной союзные вермахту румынские войска вновь заняли край, который был освобожден в 1944-м. И румынские историки трактуют эти события как "советскую оккупацию".

Но стремление Киева безоговорочно скопировать польскую официальную риторику не вызвало понимания в Москве. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически не согласен с заявлением Зеленского о виновниках войны: "Президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства. Она оскорбительна для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма".

Общая память запрещена

Кандидат исторических наук Михаил Диунов считает, что предложение Дуды Зеленскому наладить "исторический диалог" было "одновременно троллингом и хитрой уловкой".

"С одной стороны, украинцы оказываются в положении вечных польских холопов, чье дело — сражаться за своего барина, а с другой — само упоминание о договоре Петлюры с Польшей очень прозрачно намекает на условия этого соглашения: признание восточных границ Польши и перспективу создания пропольского альянса Междуморье", — напоминает историк.

Диунов полагает, что "дилетантизм людей, пришедших к власти на Украине", сможет повлиять на политику. "Если продвигать идею вины СССР за начало Второй мировой войны, то сразу возникает вопрос: а что, в это время Украина в сторонке стояла? Меж тем еще в 1991 году был принят закон о правопреемстве Украины, остающийся одной из основ, на которой строится независимость этого государства. А там предельно четко обозначено, что Украина является правопреемницей Украинской ССР и СССР в целом", — подчеркивает собеседник РИА Новости.

© Sputnik / Концентрационный лагерь Освенцим на территории Польши

Согласие с логикой Варшавы может привести Киев к закономерному итогу, говорит Диунов: "Любая попытка навесить на СССР обвинения в агрессии автоматически приводит к тому, что в числе ответчиков оказывается Украина как первый из соучастников. И, разумеется, у поляков возникают вполне закономерные вопросы: а почему украинцам принадлежат Галиция и Волынь, и не пора ли задуматься об их возвращении, если уж они были приобретены в результате сговора с Германией".

Кстати, за два дня до выступления Зеленского лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сообщил, что его правительство хотело бы получить денежную компенсацию за ущерб от Второй мировой войны не только от Германии, но и от России.

"У Зеленского вполне последовательная позиция. В России почему-то считалось, что персональная смена руководства на Украине приведет к смене политического курса, но этого не произошло, — отмечает директор международных программ Института национальной стратегии Юрий Солозобов. — Украина нацелена на создание собственного исторического мифа — с украинцами в центре. По закону о декоммунизации, принятому при Порошенко, "общая память" о Великой Отечественной войне фактически запрещена. Зеленский продолжает этот националистический дискурс, его происхождение и личные взгляды на это не влияют. Есть государственная идеология Украины, и ее активно продвигают вне зависимости от того, кто сегодня у власти".

© Sputnik / B. Fishman Узники Освенцима перед освобождением лагеря Советской Армией

Солозобов объясняет, почему Варшава поддерживает идеологию Киева при всем неприятии украинских националистов. "Польша себя называла адвокатом Украины, и действительно, это единственная страна Европы, которая только выиграла от конфликта 2014 года. Два с половиной миллиона украинцев работают ради процветания польской экономики. Это очень важно для обеих сторон. Поэтому в Аушвице Зеленский выступил в том ключе, которого от него хотели поляки. Если при Порошенко были трения с Польшей и войны за историческую память, то сейчас будет прагматика и примирение. Например, активизируется сотрудничество Польши с западными областями Украины, которое блокировалось при Порошенко. На западе Украины, может, и не видят себя частью "Кресов всходних" (восточных областей. — Прим. ред.) Польши, но это уже неважно. В программе правящей партии "Право и справедливость" есть вектор на стратегическое сотрудничество со странами-соседями, в которые входят бывшие области Речи Посполитой. Эта программа активно работает", — предупреждает собеседник РИА Новости.

"Когда Схетына пять лет назад говорил об одних лишь украинцах, освобождавших Освенцим, его дружно подняли на смех. Всем было очевидно, что это нелепость. Сейчас понятно, что та оговорка не была случайной. Это уже выглядит не смешным, а преднамеренным шагом. По сути, такова нынешняя официальная позиция Киева и Варшавы", — подводит итог Солозобов.

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