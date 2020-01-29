Дипломаты США признали ошибку об освобождении Освенцима американцами

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Американское посольство в Дании признало ошибку в сообщении о том, что нацистский лагерь Освенцим (Аушвиц) был якобы освобожден армией США. Об этом дипмиссия написала в среду, 29 января, в Twitter, передает РИА Новости.

Американские дипломаты написали, что США признают вклад союзнических сил в ходе войны и помнят о 6 млн евреев, погибших во время Холокоста.

"Мы непреднамеренно написали, что американские войска освободили Аушвиц-Биркенау. Конечно, он был освобожден советскими войсками", — говорится в новом посте.

В понедельник, когда в мире отмечался день памяти жертв Холокоста, посольство США в Дании написало, что 75 лет назад американские солдаты освободили Освенцим. Посольство России в Соединенных Штатах назвало это "бесстыдным переписыванием истории".

Призналась в ошибке редакция издания Der Spiegel, которая сначала также "забыло" вспомнить советских воинов, приписав освобождение концлагеря американским солдатам. Руководство журнала принесло извинения "за чрезвычайно неловкую ошибку".

Президент Украины Владимир Зеленскийво время своего визита в Польшу возложил на Советский Союз часть вины за начало Второй мировой войны. В ходе пресс-конференции после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой, Зеленский заявил, что СССР наравне с нацистской Германией причастен к началу Второй мировой войны.

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В Москве категорически отвергли обвинения Киева, апресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Зеленский оскорбил миллионы жителей постсоветского пространства, назвав их зачинщиками Второй мировой войны. По его словам, лидер Украины солидаризируется с оскорбительной позицией.

27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева освободили узников концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме. С 2005 года к этой дате приурочен Международный день памяти жертв Холокоста. В 1941–1945 годах в лагере погибли около 1,4 млн человек.

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