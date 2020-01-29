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RT набрал более 10 миллиардов просмотров на YouTube

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Общее количество просмотров на всех аккаунтах RTопережает BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox New.

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. RT первым из новостных телеканалов установил рекорд по просмотрам в YouTube. Канал получил 10 миллиардов просмотров.

© Sputnik / Olga Ignatovich
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Как отмечает RT, одним из самых популярных видео за 2019 год стали кадры ареста основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, снятые мультимедийным агентством RT RUPTLY. Это видео показали крупные мировые СМИ, в том числе BBC, CNN, The Telegraph и The Guardian.

Также были отмечены эксклюзивные ролики RT. Например, с акций протеста "желтых жилетов" во Франции или с пожара в соборе Парижской Богоматери.

"Сегодня на YouTube самый популярный канал — это не BFM, это не CNEWS, это RT", — заявил госсекретарь по цифровым технологиям Франции Седрик 

Подчеркивается, что общее число просмотров на всех аккаунтах RT опережает все новостные каналы BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и FOX News.

"Это потрясающее достижение. Мы очень гордимся и очень рады, что RT вышел на такую цифру. Миллиард просмотров — это важная веха, к которой многие стремятся. Наладить связь с аудиторией и заинтересовать зрителей так, чтобы они возвращались к вам снова и снова, и в результате набрать такой рейтинг — это выдающееся достижение", - сказал тогда вице-президент компании Google по контенту Роберт Кинсл.

В 2007 году RT стал первым российским телеканалом, который начал размещать свои материалы на YouTube.

RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство RUPTLY. Каждую неделю RT смотрят 100 миллионов человек в 47 странах мира (Ipsos). RT — единственный российский телеканал, семикратно номинированный на престижную премию Emmy.

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