RT набрал более 10 миллиардов просмотров на YouTube

Общее количество просмотров на всех аккаунтах RTопережает BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox New.

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. RT первым из новостных телеканалов установил рекорд по просмотрам в YouTube. Канал получил 10 миллиардов просмотров.

Как отмечает RT, одним из самых популярных видео за 2019 год стали кадры ареста основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, снятые мультимедийным агентством RT RUPTLY. Это видео показали крупные мировые СМИ, в том числе BBC, CNN, The Telegraph и The Guardian.

Также были отмечены эксклюзивные ролики RT. Например, с акций протеста "желтых жилетов" во Франции или с пожара в соборе Парижской Богоматери.

"Сегодня на YouTube самый популярный канал — это не BFM, это не CNEWS, это RT", — заявил госсекретарь по цифровым технологиям Франции Седрик

Подчеркивается, что общее число просмотров на всех аккаунтах RT опережает все новостные каналы BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и FOX News.

"Это потрясающее достижение. Мы очень гордимся и очень рады, что RT вышел на такую цифру. Миллиард просмотров — это важная веха, к которой многие стремятся. Наладить связь с аудиторией и заинтересовать зрителей так, чтобы они возвращались к вам снова и снова, и в результате набрать такой рейтинг — это выдающееся достижение", - сказал тогда вице-президент компании Google по контенту Роберт Кинсл.

В 2007 году RT стал первым российским телеканалом, который начал размещать свои материалы на YouTube.

RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство RUPTLY. Каждую неделю RT смотрят 100 миллионов человек в 47 странах мира (Ipsos). RT — единственный российский телеканал, семикратно номинированный на престижную премию Emmy.

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