11:35 30 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.33
  • USD17.57
  • RUB0.28
  • RON4.05
  • UAH0.71
Поиск
Мигранты, иллюстративное фото

Пока вы спали: "комиссия по спасению", помилование израильтянки и новые санкции

© AP Photo / Armin Weigel
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (335)
199 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1951/21/19512108.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200130/29032438/Poka-vy-spali-komissiya-po-spaseniyu-pomilovanie-izrailtyanki-i-novye-sanktsii.html

Обзор интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. В Молдове создана комиссия по населению и развитию, в Москве помилована жительница Израиля, США ввели очередные санкции против России, а в Бермудском треугольнике обнаружен старый корабль - четыре сюжета, которые вошли в наш традиционный утренний обзор. 

Посчитали - испугались

В правительстве Молдовы обеспокоились стремительным сокращением населения. Люди покидают страну большими темпами. На заседании в среду члены кабмина заслушали печальный отчет министерств: Молдова сталкивается с процессом депопуляции без видимых признаков улучшения. Это совокупный результат рождаемости, смертности и эмиграции за последние два десятилетия.

Виктор Мокану
© Sputnik / Osmatesco
Мокану: Молдову уже начали покидать и обеспеченные граждане

Только по официальным данным в 2004-2014 годы население сократилось на 393 тыс. человек (около 12%) - с 3,262 млн человек до 2,869 млн человек. В прошлом году эта цифра составила 2,681 млн человек. Люди покидают Молдову в поисках лучшей жизни.

Чтобы изучить ситуацию и принять конкретные меры для сокращения потока вынужденной эмиграции, правительство решило создать специальную комиссию, которая будет контролировать приоритеты и демографические риски для страны, разработает и реализует государственную политику в области развития населения. Председателем комиссии  назначен премьер-министр Ион Кику , а вице-председателем министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Обещание выполнено 

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет лишения свободы, за провоз наркотиков.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Нааму Иссасхар, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в тексте указа президента РФ, распространенном в среду пресс-службой Кремля.

Настоящий указ датирован 29 января и "вступает в силу со дня его подписания".

На прошлой неделе, 23 января, президент России во время визита в Израиль встретился с матерью Иссахар, которая в ноябре прошлого года обращалась к нему с просьбой о помиловании дочери. Он пообещал ей, что "все будет хорошо".

Вошли во вкус

Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции. В список попали восемь граждан Российской федерации и одна компания, сообщается на сайте минфина США. Ранее их внес в санкционный список Совет Евросоюза (ЕС). Сообщается, что это связано с проведением выборов 8 сентября 2019 года в Крыму.

Празднование Дня государственного флага России
© Sputnik / Александр Кряжев
Отрицание, депрессия, принятие: США снова придется уступить России

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Находка в Бермудском треугольнике

Команда морских археологов нашла обломки торгового судна SS Cotopaxi, которое исчезло в Бермудском треугольнике в 1925 году. Об этом сообщается в документальном фильме, подготовленном телеканалом Science Channel.

Бермудский треугольник
© CC BY 2.0 / NOAA's National Ocean Service / The Bermuda Triangle
Охотник за сокровищами нашел НЛО на дне океана в Бермудском треугольнике

Судьба SS Cotopaxi давно была окутана тайной. 29 ноября 1925 года пароходное судно вышло из американского штата Южная Каролина на Кубу под командованием капитана В.Дж. Мейера с грузом угля и командой из тридцати двух человек. Однако корабль так и не достиг пункта назначения — сухогруз исчез вместе со всеми членами экипажа.

Недавно пропавший корабль был обнаружен исследователями примерно в 35 морских милях (около 65 километров) от побережья Сент-Огастин, штат Флорида. История поисков SS Cotopaxi и рассказ о сенсационном открытии легли в основу первого эпизода нового сериала канала Science Channel "Тайны кораблекрушения".

Тема:
Самое интересное за ночь (335)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Выставка Сделано в Молдове 2020.
"Сделано в Молдове": лучшее, что произведено в республике, в фото
Выставка сделано в Молдове - поддержка для отечественных производителей
"Сделано в Молдове" - поддержка отечественных производителей
Рост цен по-молдавски
За что жители Молдовы стали платить больше

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться