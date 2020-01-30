Пока вы спали: "комиссия по спасению", помилование израильтянки и новые санкции

Обзор интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. В Молдове создана комиссия по населению и развитию, в Москве помилована жительница Израиля, США ввели очередные санкции против России, а в Бермудском треугольнике обнаружен старый корабль - четыре сюжета, которые вошли в наш традиционный утренний обзор.

Посчитали - испугались

В правительстве Молдовы обеспокоились стремительным сокращением населения. Люди покидают страну большими темпами. На заседании в среду члены кабмина заслушали печальный отчет министерств: Молдова сталкивается с процессом депопуляции без видимых признаков улучшения. Это совокупный результат рождаемости, смертности и эмиграции за последние два десятилетия.

Только по официальным данным в 2004-2014 годы население сократилось на 393 тыс. человек (около 12%) - с 3,262 млн человек до 2,869 млн человек. В прошлом году эта цифра составила 2,681 млн человек. Люди покидают Молдову в поисках лучшей жизни.

Чтобы изучить ситуацию и принять конкретные меры для сокращения потока вынужденной эмиграции, правительство решило создать специальную комиссию, которая будет контролировать приоритеты и демографические риски для страны, разработает и реализует государственную политику в области развития населения. Председателем комиссии назначен премьер-министр Ион Кику , а вице-председателем министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Обещание выполнено

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет лишения свободы, за провоз наркотиков.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Нааму Иссасхар, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в тексте указа президента РФ, распространенном в среду пресс-службой Кремля.

Настоящий указ датирован 29 января и "вступает в силу со дня его подписания".

На прошлой неделе, 23 января, президент России во время визита в Израиль встретился с матерью Иссахар, которая в ноябре прошлого года обращалась к нему с просьбой о помиловании дочери. Он пообещал ей, что "все будет хорошо".

Вошли во вкус

Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции. В список попали восемь граждан Российской федерации и одна компания, сообщается на сайте минфина США. Ранее их внес в санкционный список Совет Евросоюза (ЕС). Сообщается, что это связано с проведением выборов 8 сентября 2019 года в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Находка в Бермудском треугольнике

Команда морских археологов нашла обломки торгового судна SS Cotopaxi, которое исчезло в Бермудском треугольнике в 1925 году. Об этом сообщается в документальном фильме, подготовленном телеканалом Science Channel.

Судьба SS Cotopaxi давно была окутана тайной. 29 ноября 1925 года пароходное судно вышло из американского штата Южная Каролина на Кубу под командованием капитана В.Дж. Мейера с грузом угля и командой из тридцати двух человек. Однако корабль так и не достиг пункта назначения — сухогруз исчез вместе со всеми членами экипажа.

Недавно пропавший корабль был обнаружен исследователями примерно в 35 морских милях (около 65 километров) от побережья Сент-Огастин, штат Флорида. История поисков SS Cotopaxi и рассказ о сенсационном открытии легли в основу первого эпизода нового сериала канала Science Channel "Тайны кораблекрушения".