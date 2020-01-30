Путин и Нетаньяху обсудят в Москве план Трампа по Ближнему Востоку

КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. В Москве в четверг состоится встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава израильского правительства прибудет в столицу России с кратким рабочим визитом.

Как сообщает РИА Новости, стороны намерены обсудить детали так называемой "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию.

Накануне глава американского Белого дома Дональд Трамп сообщил о своем плане палестино-израильского урегулирования. "План Трампа" предполагает создание демилитаризованного палестинского государства, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий. Этот план президент США представил в Вашингтоне в присутствии Нетаньяху.

Официальные власти Палестины отвергли инициативу Трампа. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестина не продается, а план США отправится в "мусорную корзину истории".

Израильская пресса связывает визит Нетаньяху с помилованием израильтянки Наамы Иссахар, отбывавшей наказание в российской колонии.

Между лидерами двух стран установлен личный доверительный контакт. Их предыдущая встреча проходила на прошлой неделе в Иерусалиме, когда Путин принимал участие в церемонии открытия памятника жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме и выступил на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, приуроченном к 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Освенцим советскими войсками. Это был третий визит Путина в Израиль.

Его первый визит в эту страну состоялся в апреле 2005 года. В июне 2012 года он в рамках двухдневного ближневосточного турне вновь посетил Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху посещал Россию 16 раз: в сентябре 2009 года, феврале 2010 года, марте 2011 года, в мае и ноябре 2013 года, сентябре 2015 года, апреле и июне 2016 года, марте и августе 2017 года, в январе, мае и июле 2018 года, в феврале, апреле и сентябре 2019 года.

В ходе рабочего визита в мае 2018 года вместе с президентом России Нетаньяху присутствовал на военном параде, посвященном 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и шествии "Бессмертного полка".

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