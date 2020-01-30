Черышева: Таллин гнобит своих граждан за работу в российском СМИ

Руководитель Sputnik Эстония и исполнительный директор МИА "Россия сегодня" провели в Париже дебаты о свободе прессы.

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. В Эстонии в отношении журналистов, работающих в российских СМИ, действует цензура и дискриминация, отметила руководитель редакции Sputnik Эстония Елена Черышева, осудившая действия эстонских властей в ходе дебатов о свободе прессы в Париже, сообщает РИА Новости.

"Мы считаем, что действия полиции и официального Таллина – это в чистом виде цензура по отношению к журналистам, работающим в Sputnik Эстония, хотя цензура запрещена в нашей стране. В основном все сотрудники Sputnik Эстония – граждане Эстонии, поэтому я считаю, что такими своими действиями полиция гнобит своих собственных граждан и готова посадить в тюрьму своих граждан только за то, что они работают в российском СМИ", – сказала Черышева.

По ее словам, сейчас МИА "Россия сегодня" работает в разных направлениях, на разных площадках для того, чтобы решить основную проблему — снять все надуманные претензии со стороны эстонских властей. Главная задача для всех – вернуть сотрудников на рабочие места и вновь запустить Sputnik Эстония, отметила она.

В среду во французской столице состоялись дебаты, организованные Ассоциацией "Франко-российский диалог". В дискуссии приняли участие исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, руководитель Sputnik Эстония, журналист Sud Radio Андрэ Беркофф, репортер и заместитель директора журнала Paris Match Режис ле Соммье.

Ранее в Страсбурге Вышинский и Черышева встретились с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, чтобы обсудить сложившуюся в Эстонии ситуацию.

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" отметил, что надели жилеты, чтобы выразить солидарность с коллегами, которых притесняют власти Эстонии.

"Вчера мы разговаривали с комиссарам по правам человека Дуней Миятович. Она нас предупредила, что нам в Париже необходимо быть очень осторожными с нашими желтыми жилетами, с которыми мы вчера к ней пришли. Но у нас совсем другая цель, мы надели жилеты, потому что мы хотим выразить солидарность со своими коллегами из эстонского Sputnik", – отметил Вышинский. © Sputnik / Россия поднимет вопрос по ситуации вокруг Sputnik Эстония в ПАСЕ

Черышева в свою очередь подчеркнула, что у нее сложилось ощущение, что у комиссара СЕ неполная информация по ситуации со Sputnik Эстония.

"Поэтому она задавала мне дополнительные вопросы, на которые я, безусловно, ответила. Это и было моей целью поездки в ПАСЕ – донести максимальную информацию по ситуации вокруг Sputnik Эстония", – сказала руководитель портала.

Вышинский: ситуация со Sputnik Эстония - это уже вопрос свободы воли>>>

В декабре сотрудники Sputnik Эстония получили от полиции и пограничной охраны письма с прямыми угрозами возбуждения уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не расторгнут трудовые отношения с МИА "Россия сегодня".

В результате 35 журналистов агентства были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией, сайт перешел на работу в чрезвычайном режиме.

Причиной таких действий Эстония называет введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года санкции против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.