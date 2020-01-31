Пока вы спали: важное предупреждение ВОЗ, угроза Вранчи и визит Помпео в Киев

Обзор интересных вечерних и ночных событий, которые вы могли пропустить, читайте в подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Землетрясение в Молдове, визит госсекретаря США Майка Помпео в Киев, заявления гендиректора ВОЗ о вспышке коронавируса - три сюжета, которые мы отобрали для традиционного утреннего обзора.

Румынская Вранча снова дала о себе знать - в 3.26 утра по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,2. Толчки ощущались также в Молдове. Они разбудили многих жителей Кишинева, Яловен, Бельц, Фалешт и других населенных пунктов. Согласно данным румынского Национального института физики Земли, это было самое сильное землетрясение в регионе с начала года.

Как уточнил руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Кишинева Ион Илиеш, в Кишиневе магнитуда толчков была в среднем 4.

Первый день с Помпео

В Киев с официальным визитом прибыл в четверг вечером глава госдепартамента США Майк Помпео. У него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком.

Ранее пресс-служба госдепартамента США проинформировала, что Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств.

ВОЗ предупреждает

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела экстренное заседание, на котором было принято решение объявить вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение".

"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on #2019nCoV https://t.co/hTQam7RWc9 — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020

​Он уточнил, что за пределами Китая заболевания коронавирусом зафиксированы в 18 странах, всего около 100 случаев. В Китае, по последним данным, число жертв коронавируса в провинции Хубэй (где произошла вспышка болезни) превысило 200 человек.