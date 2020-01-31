22:44 31 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.30
  • USD17.51
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.70
Поиск
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи.

"Селфи? Да это армянское слово": Мишустин и Пашинян сделали фото на память

© Sputnik / Александр Астафьев
В мире
Получить короткую ссылку
8 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2905/09/29050918.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200131/29050963/mishustin-i-pashinyan-sdelali-foto-na-pamyat.html

Протокольные снимки это, конечно же, хорошо, но они не передают полную атмосферу мероприятия, ситуацию решил исправить армянский лидер Никол Пашинян.

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Первая встреча премьера Армении Никола Пашиняня и главы правительства России Михаила Мишустина, которая состоялась "на полях" межправсовета ЕАЭС, началась в доверительной атмосфере. Премьеры пожали руки и несколько секунд позировали для официальных снимков.

Цифровой форум ЕАЭС
© Sputnik / Тимур Батыршин
Ион Кику принял участие в деловом форуме "Digital Future of Global Economy"

Затем Мишустин  предложил армянскому коллеге сфотографироваться на фоне флагов двух государств, передает Sputnik Армения. 

"Рядышком? Давайте", - согласился Пашинян и тут же поинтересовался: "А может еще и селфи?"

Снимок запечатлел телефон премьера Армении, известного своим пристрастием к этому жанру фотографии.

"А по-армянски как "селфи" будет?" - спросил Мишустин.

"Селфи? Да это армянское слово", - ответил в шутку Пашинян.

Армянский премьер - большой любитель селфи. Он их делает как во время официальных встреч с лидерами разных стран.

С коллегами по ЕАЭС Пашинян также выкладывал селфи. Первое было 30 сентября в Ереване перед саммитом ЕАЭС - с главами Казахстана, Сингапура, Кыргызстана, Молдовы и ЕЭК, второе - уже по итогам заседания. Позже оно стало мемом в армянском сегменте соцсети facebook.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Ион Кику встретился с Николом Пашиняном и Мухаммедкалыем Абылгазиевым


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Российская Венеция: утонченная и зыбкая красота Санкт-Петербурга
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обсудили сделку века Трампа
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обсудили "сделку века" Трампа
Рост цен по-молдавски
За что жители Молдовы стали платить больше

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться