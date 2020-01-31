"Селфи? Да это армянское слово": Мишустин и Пашинян сделали фото на память

Протокольные снимки это, конечно же, хорошо, но они не передают полную атмосферу мероприятия, ситуацию решил исправить армянский лидер Никол Пашинян.

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Первая встреча премьера Армении Никола Пашиняня и главы правительства России Михаила Мишустина, которая состоялась "на полях" межправсовета ЕАЭС, началась в доверительной атмосфере. Премьеры пожали руки и несколько секунд позировали для официальных снимков.

Затем Мишустин предложил армянскому коллеге сфотографироваться на фоне флагов двух государств, передает Sputnik Армения.

"Рядышком? Давайте", - согласился Пашинян и тут же поинтересовался: "А может еще и селфи?"

Снимок запечатлел телефон премьера Армении, известного своим пристрастием к этому жанру фотографии.

"А по-армянски как "селфи" будет?" - спросил Мишустин.

"Селфи? Да это армянское слово", - ответил в шутку Пашинян.

Армянский премьер - большой любитель селфи. Он их делает как во время официальных встреч с лидерами разных стран.

С коллегами по ЕАЭС Пашинян также выкладывал селфи. Первое было 30 сентября в Ереване перед саммитом ЕАЭС - с главами Казахстана, Сингапура, Кыргызстана, Молдовы и ЕЭК, второе - уже по итогам заседания. Позже оно стало мемом в армянском сегменте соцсети facebook.

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