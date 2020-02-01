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Сурок Фил из Панксатони.

Американцы знаменитого сурка-метеоролога Фила предлагают заменить на робота

AP Photo/Gene J. Puskar
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200201/29032253/usa-surka-predskazatelea-hoteat-zameniti-robotom.html

В США 2 февраля традиционно отмечается День сурка. Согласно поверью, по тому, как этот симпатичный грызун вылезает из своей норы, можно узнать, когда наступит весна.

КИШИНЕВ, 1 ФЕВ — Sputnik. В США сурка Фила, который ежегодно предсказывает наступление весны в штате Пенсильвания, предлагают заменить аниматронным роботом. С такой инициативой выступила международная Организация по борьбе за права животных (PETA).

День сурка ежегодно отмечается в США 2 февраля с 1887 года. Согласно традиции, то, как этот симпатичный грызун вылезает из своей норы, предсказывает, когда наступит весна.

Если день пасмурный, то сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору. Это значит, что зима скоро закончится. А если же день солнечный, то сурок увидит свою тень и, испугавшись, спрячется обратно, значит будет еще шесть недель зимы.

Самый знаменитый предсказатель по имени Фил живет в городе Панксатони (штат Пенсильвания).

Как обращают внимание зоозащитники, каждый год грызуна вытаскивают из норы, и он попадает в стрессовую ситуации при виде толпы и вспышек камер.

"Эти животные не предназначены для такой жизни", - говорится в письме руководству Groundhog Club, опубликованному на сайте РЕТА.

Вместо живого сурка активисты PETA предложили использовать аниматронного робота с искусственным интеллектом, который предсказывал бы погоду, основываясь на анализе метеоданных.

Зоозащитники уверены, что подобная инициатива всем пойдет на пользу - и сурку Филу, и властям города, обеспечив на традиционное мероприятие приток новых поклонников.

В природе продолжительность жизни сурков составляет от шести до восьми лет. Однако по словам организаторов праздника в Панксатони, сурок Фил живет дольше обычного. В этом ему помогает некий "волшебный" напиток, которое животному якобы дают каждое лето, чтобы продлить его жизнь еще на семь лет.

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