Пока все спали: вирус вырвался, Eurovision-сюрприз, инициатива патриарха

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КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Первая смерть от нового коронавируса за пределами Китая, неожиданный исход конкурса за право представлять Молдову на Евровидении-2020, конституционная инициатива предстоятеля РПЦ и реакция на нее - три сюжета, которые мы отобрали для сегодняшнего обзора.

Коронавирус несет смерть и за пределами Поднебесной

Первый летальный исход от новой инфекции вне границ Китая зафиксирован на Филиппинах.

Там умер 44-летний мужчина из Уханя, сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

A 44-year-old male is confirmed as the second person with the 2019 novel coronavirus acute respiratory disease (2019-nCoV) in the Philippines. He passed away on 1 February 2020. pic.twitter.com/5a5tPWtvpc — World Health Organization Philippines (@WHOPhilippines) February 2, 2020

​​Уточняется, что он был вторым по счету больным на Филиппинах, у кого был подтвержден коронавирус. Смерть наступила 1 февраля.

Финалу национально отбора с телевотингом - быть

С такой инициативой выступило жюри после этапа прослушиваний, прошедшего накануне.

Были представлены в живом исполнении 34 конкурсных выступления из 36 заявленных, одна участница объявила, что выходит их состязания, другая не вышла на сцену.

Как было объявлено ранее, именно в этот вечер должен был определиться - исключительно экспертным мнением - победитель.

Но, "принимая во внимание хорошее качество представленного музыкального материала", жюри рекомендовало Оргкомитету продолжить национальный отбор.

В итоге решено провести 29 февраля Национальный финал, на сей раз - с учетом голосования телезрителей в окончательной оценке.

К решающему этапу допущены 20 исполнителей, полный список можно найти здесь.

Евровидение-2020 состоится в голландском Роттердаме пройдет 12-16 мая.

Патриарх Кирилл предложил, дискуссия разгорелась

Глава РПЦ счел актуальным и своевременным внесение упоминаний о Боге в Конституцию страны, по его мнению, большая часть населения признает существование высших сил.

Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога. Патриарх подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, о многих других".

"Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?", - отметил глава РПЦ.

Патриарх также призвал представителей других конфессий содействовать, "чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, присутствовала в том числе и в нашей Конституции".

"Считаю, что сегодня можно было бы начать дискуссию об этом", – подчеркнул святейший.

Инициативу Предстоятеля РПЦ в обществе оценили по-разному.

В беседе с телеканалом "360" депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею святейшего и добавил, что атеистов в РФ намного меньше, чем верующих.

"Большинство считает, что Бог и Россия – это нечто священное. Упоминание Бога есть в американской Конституции, в Конституциях других стран. Почему российский основной закон должен быть каким-то конституционным уродом? Конечно, не должен", – отметил Милонов.

Депутат Госдумы полагает, что, если в Конституцию внесут дополнение о существовании Бога, это будет обычная констатация факта.

"А то шизофрения получается. С одной стороны есть Бог, о чем знает абсолютное большинство людей, а с другой стороны – в Конституции ни слова об этом не сказано", – добавил он.

В свою очередь, протодиакон Андрей Кураев предложение патриарха Кирилла воспринял со скепсисом. Священнослужитель предложил подумать о целях внесения "божественной" поправки в Конституцию РФ.

"Если стоит задача максимально расширять свое влияние и, ссылаясь на наличие этого слова (Бог – ред.) в гимне, требовать административно-финансовой и иной поддержки от государственных структур, то тогда, конечно, такая новелла в Конституции кому-то нужна", – пояснил Кураев.

По его мнению, все "божественные дополнения" связаны с отсутствием политического аскетизма у православных иерархов.

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