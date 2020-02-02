09:38 02 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.30
  • USD17.51
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.70
Поиск
Человек в маске смотрит на модель коронавируса SARS в мэрии в Тайбэе.

Пока все спали: вирус вырвался, Eurovision-сюрприз, инициатива патриарха

© AFP 2019 / SAM YEH
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (339)
328 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2901/30/29013018.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200202/29060893/poka-vse-spali-syurpriz-na-otbore-eurovision-initsiativa-patriarkha-2019-ncov-vyrvalsea.html

Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств - в традиционной утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Первая смерть от нового коронавируса за пределами Китая, неожиданный исход конкурса за право представлять Молдову на Евровидении-2020, конституционная инициатива предстоятеля РПЦ и реакция на нее - три сюжета, которые мы отобрали для сегодняшнего обзора.

Коронавирус несет смерть и за пределами Поднебесной

Первый летальный исход от новой инфекции вне границ Китая зафиксирован на Филиппинах.

Там умер 44-летний мужчина из Уханя, сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

​​Уточняется, что он был вторым по счету больным на Филиппинах, у кого был подтвержден коронавирус. Смерть наступила 1 февраля.

Финалу национально отбора с телевотингом - быть

С такой инициативой выступило жюри после этапа прослушиваний, прошедшего накануне. 

Были представлены в живом исполнении 34 конкурсных выступления из 36 заявленных, одна участница объявила, что выходит их состязания, другая не вышла на сцену.       

Как было объявлено ранее, именно в этот вечер должен был определиться - исключительно экспертным мнением - победитель.

Но, "принимая во внимание хорошее качество представленного музыкального материала", жюри рекомендовало Оргкомитету продолжить национальный отбор.

В итоге решено провести 29 февраля Национальный финал, на сей раз - с учетом голосования телезрителей в окончательной оценке.

К решающему этапу допущены 20 исполнителей, полный список можно найти здесь.

Евровидение-2020 состоится в голландском Роттердаме пройдет 12-16 мая.

Патриарх Кирилл предложил, дискуссия разгорелась

Глава РПЦ счел актуальным и своевременным внесение упоминаний о Боге в Конституцию страны, по его мнению, большая часть населения признает существование высших сил. 

Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога. Патриарх подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, о многих других".

"Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?", - отметил глава РПЦ.

Патриарх также призвал представителей других конфессий содействовать, "чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, присутствовала в том числе и в нашей Конституции".

"Считаю, что сегодня можно было бы начать дискуссию об этом", – подчеркнул святейший.

Инициативу Предстоятеля РПЦ в обществе оценили по-разному.

Празднование Крещения.
© Sputnik / Евгения Новоженина
Москва: сорок сороков плюс 40 мест для крещенских купаний

В беседе с телеканалом "360" депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею святейшего и добавил, что атеистов в РФ намного меньше, чем верующих.

"Большинство считает, что Бог и Россия – это нечто священное. Упоминание Бога есть в американской Конституции, в Конституциях других стран. Почему российский основной закон должен быть каким-то конституционным уродом? Конечно, не должен", – отметил Милонов.

Депутат Госдумы полагает, что, если в Конституцию внесут дополнение о существовании Бога, это будет обычная констатация факта.

"А то шизофрения получается. С одной стороны есть Бог, о чем знает абсолютное большинство людей, а с другой стороны – в Конституции ни слова об этом не сказано", – добавил он.

В свою очередь, протодиакон Андрей Кураев предложение патриарха Кирилла воспринял со скепсисом. Священнослужитель предложил подумать о целях внесения "божественной" поправки в Конституцию РФ.

"Если стоит задача максимально расширять свое влияние и, ссылаясь на наличие этого слова (Бог – ред.) в гимне, требовать административно-финансовой и иной поддержки от государственных структур, то тогда, конечно, такая новелла в Конституции кому-то нужна", – пояснил Кураев.

По его мнению, все "божественные дополнения" связаны с отсутствием политического аскетизма у православных иерархов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Самое интересное за ночь (339)

По теме

Мир за сутки: Goodbye ЕС, коронавирус крупным планом, Готье в России
Пока вы спали: важное предупреждение ВОЗ, угроза Вранчи и визит Помпео в Киев


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море.
Субмарины апокалипсиса: подлодки, способные разнести мир в щепки
В Греции вспыхнули протесты против оборонного сотрудничества с США.
Греция: протесты против оборонного сотрудничества с США
Валютные поступления в Молдову 2019.
Сколько денег поступило в Молдову из-за рубежа в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться