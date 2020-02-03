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Лондонская полиция, архивное фото

Пока вы спали: теракт в Лондоне, ЧП под Ниспоренами, крестный ход в защиту храма

© AFP 2019 / DANIEL LEAL-OLIVAS
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КИЩИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Последствия теракта в Лондоне, самое крупное  православное шествие в столице Черногории  и перевернувшийся автобус с гражданами Молдовы -  три сюжета, которые мы отобрали для традиционного утреннего обзора.

Трагедия в Лондоне

Терактом назвала полиция Лондона нападение мужчины на прохожих в районе Стретем. Инцидент произошел в воскресенье во второй половине дня. Несколько человек получили ранения. Полицейские застрелили преступника.

​Правоохранительные органы заявили, что теракт связан с исламизмом, на теле злоумышленника нашли муляж взрывного устройства. Установлено, что ранее мужчина  отбывал наказание в тюрьме, он совершил 13 террористических преступлений.

Коварная дорога

На трассе Леушены-Кишинев перевернулся пассажирский автобус. Он возвращался в Кишинев из Италии. ДТП произошло недалеко от села  Болцун, (Ниспоренский район). 

Как сообщили в районной полиции, водитель транспортного средства не справился с управлением на повороте. Автобус занесло на дороге, он перевернулся. К счастью, обошлось без жертв. 

Верующие объединились

В Подгорице прошло самое массовое до сих пор шествие и молебен в защиту Сербской православной церкви (СПЦ) от закона о религиозных объединениях в Черногории, сообщило сербское духовенство. 

Шествия и молебны верующих проходят в Черногории каждый четверг и воскресенье, верующие выступают в защиту Сербской православной церкви от принятого в декабре закона о религиозных объединениях, который угрожает ее собственности. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ ранее сообщила о готовящейся проверке спорного закона в конституционном суде Черногории, передает РИА Новости.  

"Это самое большое собрание до сих пор, большего этот храм не помнит", - заявил собравшимся протоиерей Предраг Шчепанович.
© Sputnik / Даниил Африн
Мирное шествие в защиту прав Сербской православной церкви в Черногории

Митрополит Амфилохий заявлял, что не станет вести переговоры с властями Черногории, пока спорный закон о религиозных объединениях остается в силе. Черногорский президент Мило Джуканович перед тем в очередной раз упрекнул СПЦ в политизации вопроса и призвал к переговорам о применении закона, который категорически отказался отозвать.

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Священный синод РПЦ призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.

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