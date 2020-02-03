Пока вы спали: теракт в Лондоне, ЧП под Ниспоренами, крестный ход в защиту храма

Обзор интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИЩИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Последствия теракта в Лондоне, самое крупное православное шествие в столице Черногории и перевернувшийся автобус с гражданами Молдовы - три сюжета, которые мы отобрали для традиционного утреннего обзора.

Трагедия в Лондоне

Терактом назвала полиция Лондона нападение мужчины на прохожих в районе Стретем. Инцидент произошел в воскресенье во второй половине дня. Несколько человек получили ранения. Полицейские застрелили преступника.

“I would like to reiterate our pleas for common sense and restraint in circulating pictures and videos of this incident – including images of the officers involved and of the victims



We ask public to continue to remain vigilant and report any concerns they have to police” — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

​Правоохранительные органы заявили, что теракт связан с исламизмом, на теле злоумышленника нашли муляж взрывного устройства. Установлено, что ранее мужчина отбывал наказание в тюрьме, он совершил 13 террористических преступлений.

Коварная дорога

На трассе Леушены-Кишинев перевернулся пассажирский автобус. Он возвращался в Кишинев из Италии. ДТП произошло недалеко от села Болцун, (Ниспоренский район).

Как сообщили в районной полиции, водитель транспортного средства не справился с управлением на повороте. Автобус занесло на дороге, он перевернулся. К счастью, обошлось без жертв.

Верующие объединились

В Подгорице прошло самое массовое до сих пор шествие и молебен в защиту Сербской православной церкви (СПЦ) от закона о религиозных объединениях в Черногории, сообщило сербское духовенство.

Шествия и молебны верующих проходят в Черногории каждый четверг и воскресенье, верующие выступают в защиту Сербской православной церкви от принятого в декабре закона о религиозных объединениях, который угрожает ее собственности. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ ранее сообщила о готовящейся проверке спорного закона в конституционном суде Черногории, передает РИА Новости.

"Это самое большое собрание до сих пор, большего этот храм не помнит", - заявил собравшимся протоиерей Предраг Шчепанович.

© Sputnik / Даниил Африн Мирное шествие в защиту прав Сербской православной церкви в Черногории

Митрополит Амфилохий заявлял, что не станет вести переговоры с властями Черногории, пока спорный закон о религиозных объединениях остается в силе. Черногорский президент Мило Джуканович перед тем в очередной раз упрекнул СПЦ в политизации вопроса и призвал к переговорам о применении закона, который категорически отказался отозвать.

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Священный синод РПЦ призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.