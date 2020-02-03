Что стало с молдаванином, который находился в эпицентре коронавируса

В МИДЕИ предоставили последнюю информацию о гражданине республики, который оказался заблокированным в китайской провинции Хубэй в связи со вспышкой коронавируса.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Гражданин Молдовы, который оказался заблокированным в провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса, эвакуирован вместе гражданами других европейских стран из Китая во Францию, где их поместили на 15-дневный карантин. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики в понедельник.

"Благодаря усилиям посольства Молдовы в Пекине совместно с дипломатическими миссиями Румынии и Франции 2 февраля удалось эвакуировать гражданина Молдовы из города Ухань (эпицентра эпидемии коронавируса) на чартерном французском самолете в город Истр (Франция)", - сообщили в МИДЕИ.

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В министерстве подчеркнули, что после приземления судна территории Франции все пассажиры самолета помещены на карантин на 15 суток.

"По истечению периода карантина гражданин Молдовы сможет покинуть Францию, чтобы продолжить путь домой, если у него не будет симптомов инфекции", - добавили в ведомстве.

Ранее министерство сообщило, что на территории Хубэй также находится еще одна гражданка Молдовы, которая проживает в США. Известно, что она замужем за гражданином Китая и была у родственников в провинции Хубэй в гостях. В МИДЕИ уточнили, что она покинет регион только после того, как откроют международные рейсы, чтобы он смогла отправиться в США, где и проживает.

Ситуацию с коронавирусом обсудили в правительстве

Больницы и медучреждения страны достаточно обеспечены лекарствами, медицинскими масками и перчатками. Об этом заявил премьер Ион Кику в понедельник по итогам заседания с президентом Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

"Достаточно запасов лекарств, медицинских масок и перчаток", - сказал глава кабмина.

Накануне тему коронавируса обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве страны. Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну отметила, что в республике не зарегистрировано случаев заражения новым коронавирусом, и вероятность инфицирования этим типом патогена низкая.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в стране постоянно контролируют структуры Национального агентства общественного здоровья, специалисты медико-санитарных учреждений и пунктов контроля.

Меры по предотвращению заражения новым коронавирусом приняты на пунктах пересечения государственной границы.

Что касается вероятности заражения при отправке посылок из Китая, Всемирная организация здравоохранения, Всемирный почтовый союз и "Почта Молдовы" заявили, что такого риска нет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг, 30 января, признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий. ВОЗ также рекомендовала присвоить заболеванию временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", а самому вирусу дать временное имя "2019-nCoV". При этом генеральный директор ВОЗ отметил, что эксперты верят в возможность остановить вспышку.

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