Пока все спали: землетрясение, коронавирус, смерть писателя и перестрелка

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в мире и в Молдове.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Новое землетрясение произошло в румынских горах Вранча. Подземные толчки приборы сейсмологов Национального института физики земли зарегистрировали в понедельник, 3 февраля, в 22.01.

Первое землетрясение после мощных толчков в январе

По информации ведомства, "землетрясение было слабым, магнитуда составила 2,7, а очаг залегал на глубине 125 километров".

Подземные толчки такой силы, произошедшие в соседней стране, в Молдове не ощущаются.

Однако это первое землетрясение, зарегистрированное в Румынии в феврале и первое после мощных толчков 31 января, когда магнитуда составила 5,2.

Всего с начала 2020 года в Румынии произошли 19 землетрясений. В большинстве случаев магнитуда не превышала 3.

Замена в МВФ

Руководитель европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Пол Томсон в июле оставит свой пост. Об говорится в релизе МВФ, где цитируется глава фонда Кристалина Георгиева.

"Пол тесно сотрудничал со всеми 44 европейскими странами и сыграл значимую роль в предоставлении необходимых рекомендаций в области (монетарной) политики и рекомендаций многим странам, которые перешли к рыночной экономике после падения Берлинской стены", - отметила Георгиева.

В МВФ Томсон трудится уже 37 лет. Он занимал значимые должности в Вашингтоне и был представителем МВФ в России. Текущий пост он занял в ноябре 2014 года.

Кто будет главой европейского департамента МВФ после отставки Томсона, на данный момент не сообщается.

Все больше заболевших коронавирусом

Количество заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае составляет уже 20,4 тысячи человек, а 425 человек скончались. Такие данные привели в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

В настоящее время почти 2,8 тысячи человек находятся в тяжелом состоянии.

Всего лишь за сутки выявлены 3,2 тысячи новых случаев заболевания. Помимо подтвержденных эпизодов выявлены также 23,2 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

На сегодняшний день доля летальных исходов в общем числе заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 2,1%, что значительно ниже, чем при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС). Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

Также, по ее словам, показатель смертности от коронавируса ниже показателей смертности от таких заболеваний, как лихорадка Эбола, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

Вместе с тем во многих странах продолжают принимать профилактические меры, чтобы не допустить попадание вируса.

В частности, Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории КНР, пропускать будут ряд граждан только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

С-400 для Индии

Россия начала производство зенитных ракетных систем С-400 для Индии, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Концерн ВКО "Алмаз-Антей" приступил к изготовлению системы С-400 для Индии, и Россия поставит С-400 Индии в сроки, предусмотренные контрактом. В целом все обязательства, взятые на себя сторонами, в том числе и оплата, выполняются в полном объеме. Добавлю, что идет работа и по созданию учебного центра в Индии", - сказал Мантуров.

Смерть писателя

В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Завершение поставок пятого (из пяти) полкового комплекта С-400 полностью планируется завершить в первой половине 2025 года.

Писатель, литературовед и переводчик Евгений Витковский скончался в возрасте 69 лет 3 февраля вечером в российской столице. Об этом в Facebook сообщила супруга Ольга Кольцова.

Причина смерти не сообщается. Но до этого он был в коме.

Евгений Витковский родился в 1950 году в Москве, в 1971 году окончил МГУ имени М. В. Ломоносова. Он опубликовал множество переводов произведений Джона Мильтона, Оскара Уайльда, Редьярда Киплинга и других поэтов.

Разборки в Мексике

Стрельба произошла в зале игровых автоматов в мексиканском городе Уруапан. В результате погибли не менее восьми человек погибли, а один получил ранения. Об этом сообщили в прокуратуре штата Мичоакан.

Инцидент произошел 3 февраля около 15.00 по местному времени (23.00 по кишиневскому времени) в Колонии Магдалена де Уруапан. Личности погибших пока не установлены, пострадавший был доставлен в местную больницу.

Полиция начала расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

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