Пока все спали: Додон о выборах, конфуз во время речи Трампа, коронавирус

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон допустил возможность своего участия в выборах главы республики, но окончательное решение еще не принято. Об этом Додон заявил в эфире общественного телеканала.

Президентские выборы

В Партии социалистов ранее заявляли, что считают Додона наиболее подходящим кандидатом для участия в выборах президента.

"Если люди меня поддержат, то я буду участвовать в выборах президента. Сейчас люди меня поддерживают, поэтому, скорее всего, я буду участвовать", - сказал Додон.

Однако, как пояснил глава государства, до начала избирательной кампании остается более полугода, поэтому сейчас он сосредоточен на многочисленных социальных проектах. Окончательное решение об участии в выборах Додон примет позже.

Выборы президента в Молдовы планируются на октябрь-ноябрь 2020 года.

Работа правительства

Додон не исключил, что в кабмине Молдовы могут произойти перестановки.

"Когда формировалось это правительство, я предупредил, что оно создается под мою ответственность, и предупредил, что выступлю с инициативой по отставкам министров, если не будет результатов. Правительство должно проработать 100 дней, этот срок истекает 24-26 февраля, но после этого нужно будет провести оценку ", - сказал Додон.

Глава государства считает, что в некоторых сферах кабинету министров следует действовать эффективней.

Что произошло между Трампом и Пелоси

Ряд неоднозначных эпизодов случился во время выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе, которое является традиционным ежегодным обращением. В ходе него соблюдаются ряд принятых главой государства и законодателями процедур, отмечает РИА Новости.

Так, одна из них предполагает, что американский лидер перед выступлением передает текст своей речи вице-президенту США, который по должности является председателем сената, а также спикеру палаты представителей. Обычно это сопровождается рукопожатием, в частности так было год назад.

Трамп не стал отходить от традиций и передал папки с речью вице-президенту Майку Пенсу и спикеру палаты Нэнси Пелоси. Получив папку, Пелоси, как показалось, протянула руку для рукопожатия, но Трамп просто отвернулся и встал на место для своего выступления. Спикер нервно улыбнулась. Впрочем, жест Пелоси можно расценить и как приглашение занять трибуну.

После выступления Трамп также не стал пожимать руки Пенсу и Пелоси и просто направился к выходу, пожимая по пути руки своим однопартийцам. Спикер в это время порвала несколько бумаг на столе, на котором до того лежал текст речи президента.

В свою очередь, Пенс не стал игнорировать Пелоси и пожал ей руку.

​Комментируя свое поведение, Пелоси заявила журналистам, что "это было вежливо с ее стороны, учитывая альтернативы", которые у нее были в отношении Трампа. "Это была дрянная речь", - добавила она про выступление президента.

Данные о коронавирусе

Количество заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, на материковой части Китая достигло 24,3 тысячи человек, а 490 человек скончались. Об этом заявили в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР. В тяжелом состоянии находятся 3 тысячи 219 человек. При этом, уже около 900 человек выписаны из больниц.

За последние сутки выявлены 3,8 тысячи новых случаев. Отдельно в Гонконге выявлено 18 случаев, 1 человек умер, в Макао 10 и на Тайване 11.

Кроме того, зарегистрированы еще 23,2 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще почти 185,5 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Известно, что двое граждан России находятся на судне, где в среду было выявлено 10 человек с новым типом коронавируса.

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