10:02 05 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.03
  • UAH0.70
Поиск
Урны для голосования

Пока все спали: Додон о выборах, конфуз во время речи Трампа, коронавирус

© Sputnik / Miroslav Rotari
В мире
Получить короткую ссылку
31510
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2806/54/28065447.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200205/29088526/poka-vse-spali-dodon-o-vyborakh-konfuz-rechi-trumpa-coronavirus.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон допустил возможность своего участия в выборах главы республики, но окончательное решение еще не принято. Об этом Додон заявил в эфире общественного телеканала.

Президентские выборы

В Партии социалистов ранее заявляли, что считают Додона наиболее подходящим кандидатом для участия в выборах президента.

"Если люди меня поддержат, то я буду участвовать в выборах президента. Сейчас люди меня поддерживают, поэтому, скорее всего, я буду участвовать", - сказал Додон.

Фонтан во дворе Администрации президента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Рейтинг доверия: кто может победить на следующих выборах президента Молдовы
Однако, как пояснил глава государства, до начала избирательной кампании остается более полугода, поэтому сейчас он сосредоточен на многочисленных социальных проектах. Окончательное решение об участии в выборах Додон примет позже.

Выборы президента в Молдовы планируются на октябрь-ноябрь 2020 года.

Работа правительства

Додон не исключил, что в кабмине Молдовы могут произойти перестановки.

"Когда формировалось это правительство, я предупредил, что оно создается под мою ответственность, и предупредил, что выступлю с инициативой по отставкам министров, если не будет результатов. Правительство должно проработать 100 дней, этот срок истекает 24-26 февраля, но после этого нужно будет провести оценку ", - сказал Додон.

Глава государства считает, что в некоторых сферах кабинету министров следует действовать эффективней.

Что произошло между Трампом и Пелоси

Ряд неоднозначных эпизодов случился во время выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе, которое является традиционным ежегодным обращением. В ходе него соблюдаются ряд принятых главой государства и законодателями процедур, отмечает РИА Новости.

Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
© REUTERS / CHRISTOPHER ALUKA BERRY
Блумберг рассказал, что готов "избавиться от Трампа"
Так, одна из них предполагает, что американский лидер перед выступлением передает текст своей речи вице-президенту США, который по должности является председателем сената, а также спикеру палаты представителей. Обычно это сопровождается рукопожатием, в частности так было год назад.

Трамп не стал отходить от традиций и передал папки с речью вице-президенту Майку Пенсу и спикеру палаты Нэнси Пелоси. Получив папку, Пелоси, как показалось, протянула руку для рукопожатия, но Трамп просто отвернулся и встал на место для своего выступления. Спикер нервно улыбнулась. Впрочем, жест Пелоси можно расценить и как приглашение занять трибуну.

После выступления Трамп также не стал пожимать руки Пенсу и Пелоси и просто направился к выходу, пожимая по пути руки своим однопартийцам. Спикер в это время порвала несколько бумаг на столе, на котором до того лежал текст речи президента.
В свою очередь, Пенс не стал игнорировать Пелоси и пожал ей руку.

​Комментируя свое поведение, Пелоси заявила журналистам, что "это было вежливо с ее стороны, учитывая альтернативы", которые у нее были в отношении Трампа. "Это была дрянная речь", - добавила она про выступление президента.

Данные о коронавирусе

Рабочие дезинфицируют станцию Сусео в Сеуле в расках борьбы с коронавирусам, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Что стало с молдаванином, который находился в эпицентре коронавируса
Количество заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, на материковой части Китая достигло 24,3 тысячи человек, а 490 человек скончались. Об этом заявили в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР. В тяжелом состоянии находятся 3 тысячи 219 человек. При этом, уже около 900 человек выписаны из больниц.

За последние сутки выявлены 3,8 тысячи новых случаев. Отдельно в Гонконге выявлено 18 случаев, 1 человек умер, в Макао 10 и на Тайване 11.

Кроме того, зарегистрированы еще 23,2 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще почти 185,5 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Известно, что двое граждан России находятся на судне, где в среду было выявлено 10 человек с новым типом коронавируса.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Припять: золотой юбилей города-призрака
Экс председатель СИБ об идеологическом вторжении в Молдову
Экс-председатель СИБ об идеологическом вторжении в Молдову
Валютные поступления в Молдову 2019.
Сколько денег поступило в Молдову из-за рубежа в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться