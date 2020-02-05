Пока все спали: Додон о выборах, конфуз во время речи Трампа, коронавирус

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон допустил возможность своего участия в выборах главы республики, но окончательное решение еще не принято. Об этом Додон заявил в эфире общественного телеканала.
Президентские выборы
В Партии социалистов ранее заявляли, что считают Додона наиболее подходящим кандидатом для участия в выборах президента.
"Если люди меня поддержат, то я буду участвовать в выборах президента. Сейчас люди меня поддерживают, поэтому, скорее всего, я буду участвовать", - сказал Додон.
Выборы президента в Молдовы планируются на октябрь-ноябрь 2020 года.
Работа правительства
Додон не исключил, что в кабмине Молдовы могут произойти перестановки.
"Когда формировалось это правительство, я предупредил, что оно создается под мою ответственность, и предупредил, что выступлю с инициативой по отставкам министров, если не будет результатов. Правительство должно проработать 100 дней, этот срок истекает 24-26 февраля, но после этого нужно будет провести оценку ", - сказал Додон.
Глава государства считает, что в некоторых сферах кабинету министров следует действовать эффективней.
Что произошло между Трампом и Пелоси
Ряд неоднозначных эпизодов случился во время выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе, которое является традиционным ежегодным обращением. В ходе него соблюдаются ряд принятых главой государства и законодателями процедур, отмечает РИА Новости.
Трамп не стал отходить от традиций и передал папки с речью вице-президенту Майку Пенсу и спикеру палаты Нэнси Пелоси. Получив папку, Пелоси, как показалось, протянула руку для рукопожатия, но Трамп просто отвернулся и встал на место для своего выступления. Спикер нервно улыбнулась. Впрочем, жест Пелоси можно расценить и как приглашение занять трибуну.
После выступления Трамп также не стал пожимать руки Пенсу и Пелоси и просто направился к выходу, пожимая по пути руки своим однопартийцам. Спикер в это время порвала несколько бумаг на столе, на котором до того лежал текст речи президента.
В свою очередь, Пенс не стал игнорировать Пелоси и пожал ей руку.
#Pelosi rips up Trump speech...?#SOTU#SOTU2020 #StateOfTheUnionhttps://t.co/C0c09nLuk3 pic.twitter.com/ryXBq9Tgmb— RT (@RT_com) February 5, 2020
Комментируя свое поведение, Пелоси заявила журналистам, что "это было вежливо с ее стороны, учитывая альтернативы", которые у нее были в отношении Трампа. "Это была дрянная речь", - добавила она про выступление президента.
Данные о коронавирусе
За последние сутки выявлены 3,8 тысячи новых случаев. Отдельно в Гонконге выявлено 18 случаев, 1 человек умер, в Макао 10 и на Тайване 11.
Кроме того, зарегистрированы еще 23,2 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще почти 185,5 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
Известно, что двое граждан России находятся на судне, где в среду было выявлено 10 человек с новым типом коронавируса.
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