Пока вы спали: оправдание Трампа, ЧП в аэропорту, резонансное заявление США

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КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. Жесткая посадка пассажирского лайнера в Турции, третий процесс по импичменту Дональда Трампа, помощник американского президента высказался за сотрудничество с Россией - три сюжета, которые мы включили в традиционный утренний обзор.

Очень жесткая посадка

Три человека погибли в результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен. Инцидент произошел в среду поздно вечером. Лайнер, выполнявший рейс Измир — Стамбул, развалился на три части. Самолет выкатился за пределы посадочной полосы и рухнул с 30-тиметровой высоты. Всего на борту находились 184 человека.

По последним данным, погибли три человека, 179 получили ранения. Об этом сообщает NTV со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа.

Трамп попал в историю

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Американский лидер не будет осужден и отстранен от власти. СМИ США отмечают, что это был третий процесс по импичменту президенту и третье оправдание в американской истории.

Американские журналисты предполагают, что демократы не оставят все как есть и продолжат вести свои "мириады расследований". "Сага об импичменте, прежде всего, привела к тому, что уже недееспособный конгресс скатился в политическую войну", - пишет издание Politico.

Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Демократы заявляли, что глава Белого дома задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена и его сына, а затем препятствовал расследованию конгресса.

Сам президент США заявлял, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.

Вашингтон меняет риторику

Вашингтон анонсировал возможные переговоры с Москвой. Резонансное заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. По его словам, Вашингтон готов сделать все, что от него зависит, чтобы установить хорошие отношения с Москвой.

Переговоры будут касаться не только контроля над вооружениями и ядерных вопросов.

"Мы заинтересованы в хороших отношениях с Россией, мы собираемся общаться с русскими… Мы хотим сделать все, что от нас зависит, чтобы у нас были отличные отношения с Россией— подчеркнул О'Брайен.

По его мнению, это важно не только для Москвы и Вашингтона, но и для всего мира. Помощник президента добавил, что американская сторона захотела сделать все, чтобы у нее были хорошие отношения с Москвой.

О'Брайен добавил, что 75 лет назад у России и США уже была "великая победа" на Эльбе в конце Второй мировой войны. "Русские и американские военные пожали друг другу руки через реку", — напомнил он.