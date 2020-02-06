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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров начал c Кубы турне по странам Латинской Америки

© Sputnik / Ramil Sitdikov
В мире
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Sputnik Молдова
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Во время своего визита Лавров проведет переговоры с главой МИД Кубы Бруно Родригесом, а также посетит мемориальный комплекс.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Министр иностранных дел прилетел на Кубу в рамках турне по Латинской Америке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

По пути в Мексику самолет российского министра совершил остановку в городе Сантьяго-де-Куба.

Во время своего визита Лавров проведет переговоры с главой МИД Кубы Бруно Родригесом, а также посетит мемориальный комплекс. В интервью Prensa Latina российский министр сообщил, что планирует почтить память Фиделя Кастро и посетить кладбище Святой Ифигении, где покоятся останки других борцов за независимость Кубы.

"Мы специально подбирали такой маршрут, чтобы почтить память Команданте (Фиделя Кастро – ред.) и посетить кладбище Святой Ифигении, где также покоится прах других борцов за независимость Кубы", - заявил Лавров в интервью агентству Prensa Latina накануне поездки.

Куба — первая страна, которую посетит Лавров в рамках турне по странам Латинской Америки. 

После остановки на Острове свободы глава российского МИДа направится в Мексику, где 6 февраля пройдут его переговоры с министром иностранных дел этой страны Марсело Луисом Эбрардом.



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