Лавров начал c Кубы турне по странам Латинской Америки

Во время своего визита Лавров проведет переговоры с главой МИД Кубы Бруно Родригесом, а также посетит мемориальный комплекс.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Министр иностранных дел прилетел на Кубу в рамках турне по Латинской Америке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

По пути в Мексику самолет российского министра совершил остановку в городе Сантьяго-де-Куба.

Во время своего визита Лавров проведет переговоры с главой МИД Кубы Бруно Родригесом, а также посетит мемориальный комплекс. В интервью Prensa Latina российский министр сообщил, что планирует почтить память Фиделя Кастро и посетить кладбище Святой Ифигении, где покоятся останки других борцов за независимость Кубы.

"Мы специально подбирали такой маршрут, чтобы почтить память Команданте (Фиделя Кастро – ред.) и посетить кладбище Святой Ифигении, где также покоится прах других борцов за независимость Кубы", - заявил Лавров в интервью агентству Prensa Latina накануне поездки.

Куба — первая страна, которую посетит Лавров в рамках турне по странам Латинской Америки.

После остановки на Острове свободы глава российского МИДа направится в Мексику, где 6 февраля пройдут его переговоры с министром иностранных дел этой страны Марсело Луисом Эбрардом.