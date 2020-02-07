Пока все спали: трансфер Гынсаря, ЧП с самолетом, заявление Абэ и коронавирус

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Полузащитник сборной Молдовы Раду Гынсарь, выступавший за самарские "Крылья Советов", продолжит сезон в Израиле. Об этом сообщили в Молдавской федерации футбола.

"Раду Гынсарь во второй части сезона будет играть в Израиле. Он подписал арендное соглашение с командой "Ирони Кирьят-Шмона", - сказано в сообщении.

За "Крылья Советов" Гынсарь провел 10 матчей, забив один гол.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FMF (@fmfmoldova) 6 Фев 2020 в 9:09 PST

Трагедии удалось избежать

Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами едва не оказался под огнем сирийской ПВО, отражавшей израильскую атаку под Дамаском. Самолет увели на российскую авиабазу "Хмеймим", сообщили в министерстве обороны России.

Сообщается, что после 2 часов ночи в четверг четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сириии нанесли внезапные удары восемью ракетами "воздух-земля" по пригородам Дамаска.

Добавляется, что в ходе отражения воздушного удара израильских ВВС, сирийскими правительственными войсками активно применялись зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны.

При этом, как показал анализ данных системы объективного контроля воздушной обстановки, в момент атаки израильских истребителей по пригородам Дамаска, в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320, на борту которого находились 172 пассажира.

"Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром – на российской авиабазе "Хмеймим", - говорится в сообщении.

Месяцем ранее, 11 января иранские военные сбили украинский Boeing 737-800 со 176 людьми на борту. Самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана в условиях противостояния с США и был принят за "вражескую цель".

Заявление Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на "Съезде за возвращение северных территорий" заявил о том, что намерен решить проблему "северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, заключить мирный договор с Россией и превратить эти территории в "острова дружбы", сообщает РИА Новости

"(Я намерен) продвигать совместную работу для поиска решения, приемлемого для обеих сторон, и шаг за шагом продвигать переговоры вперед. Я буду упорно двигаться к цели решения территориальной проблемы и заключения мирного договора. Важно, прежде всего, чтобы между японским и российским народом укреплялись отношения доверия и дружбы, чтобы четыре острова стали островами дружбы", - сказал Абэ.

Японский премьер также вновь назвал ситуацию отсутствия мирного договора между двумя странами в течение 74 лет ненормальной. Кроме того, он отметил, что уже три года японцы могут приезжать на острова на самолете для посещения могил предков, а также то, что на островах продвигается совместная экономическая деятельность.

Новые данные о коронавирусе

Количество погибших в результате осложнений от коронавируса в материковом Китае выросло до 636. При этом количество инфицированных составляет уже 31 тысячу 161 человек. Об этом сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

К настоящему моменту 4 тысячи 821 человек находятся в тяжелом состоянии, а выписали из медучреждений 1 тысячу 540 человек.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK