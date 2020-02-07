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Ситуация на границе Турции и Сирии

Турция отправила спецназ в сирийский Идлиб

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Колонна из 150 грузовиков со спецназом и военной техникой уже достигла Рейханлы турецкой провинции Хатай, что на границе с Сирией.

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Отряды спецназа перебрасывает Турция к наблюдательным пунктам в сирийском Идлибе, передает в пятницу агентство Anadolu

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Взрывной характер Эрдогана — на пользу России

Сообщается, что колонна из 150 грузовиков со спецназом и военной техникой достигла Рейханлы турецкой провинции Хатай, что на границе с Сирией. Затем техника направится в Идлибскую зону деэскалации.

Ранее турецкая армия направила в Идлиб колонну бронетранспортеров и танков. Согласно источнику, цель переброски техники – "укрепление воинских частей, дислоцированных в приграничных районах".

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Турецкий лидер Эрдоган заявил, что российская сторона не выполняет своих обязательств в рамках соглашений по Идлибу. По его словам, терпение Анкары на исходе, и если Москва не примет мер по прекращению атак сирийских войск в провинции, то Турция совершит конкретные шаги по решению проблемы.

Ранее радио Sputnik сообщило, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил продолжение сотрудничества Москвы и Анкары по Сирии.

По согласованию российской и турецкой сторон, с 9 января 2020 года в зоне деэскалации в Идлибе действует "режим тишины".



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