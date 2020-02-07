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Африканский ящер панголин

Китайские ученые назвали вероятных промежуточных носителей коронавируса

© AP Photo / Themba Hadebe
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200207/29120233/kitajskie-uchenye-nazvali-veroyatnyh-promezhutochnyh-nositelej-koronavirusa.html

Группа ученых из Китая определила вероятного переносчика нового коронавируса: им оказался редкий дикий зверь

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Промежуточными хозяевами нового типа коронавируса могут быть панголины, считают китайские ученые. Об этом сообщил телеканал CGTN.

Константин Спыну
© Sputnik / Rodion Proca
Какие люди больше рискуют заразиться коронавирусом

Исследование проводили специалисты  Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства в Гуандуне. Они обнаружили, что геномная последовательность коронавируса у панголинов на 99% идентична геному коронавируса 2019-nCoV у заболевших людей.

Один из исследователей профессор Шэнь Юн И сообщил в ходе пресс-конференции в пятницу, что панголины могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса.

Панголины - родственники броненосцев и муравьедов, распространены в Азии и Африке. Основой их рациона являются насекомые. В Китае мясо панголинов считается деликатесом, а стоимость чешуи панголинов на черном рынке сравнима со стоимостью серебра.

Онлайн карта распространения коронавируса
© Photo : Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса

Ученые Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун отмечают, что пока нет точных данных, что коронавирус был получен именно от панголинов, и утверждают, что эти животные - не единственные носители заболевания. При этом, специалисты призывают граждан Китая не приближаться к диким животным.

Ранее китайские ученые высказывали мнение, что заразиться коронавирусом человек мог от змей или летучих мышей.

По последним данным, заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 31 тысячу человек, из них 962 находятся в тяжелом состоянии. От коронавируса 2019-nCoV погибли уже более 600 человек.



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