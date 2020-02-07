Китайские ученые назвали вероятных промежуточных носителей коронавируса

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Промежуточными хозяевами нового типа коронавируса могут быть панголины, считают китайские ученые. Об этом сообщил телеканал CGTN.

Исследование проводили специалисты Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства в Гуандуне. Они обнаружили, что геномная последовательность коронавируса у панголинов на 99% идентична геному коронавируса 2019-nCoV у заболевших людей.

Один из исследователей профессор Шэнь Юн И сообщил в ходе пресс-конференции в пятницу, что панголины могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса.

Панголины - родственники броненосцев и муравьедов, распространены в Азии и Африке. Основой их рациона являются насекомые. В Китае мясо панголинов считается деликатесом, а стоимость чешуи панголинов на черном рынке сравнима со стоимостью серебра.

Ученые Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун отмечают, что пока нет точных данных, что коронавирус был получен именно от панголинов, и утверждают, что эти животные - не единственные носители заболевания. При этом, специалисты призывают граждан Китая не приближаться к диким животным.

Ранее китайские ученые высказывали мнение, что заразиться коронавирусом человек мог от змей или летучих мышей.

По последним данным, заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 31 тысячу человек, из них 962 находятся в тяжелом состоянии. От коронавируса 2019-nCoV погибли уже более 600 человек.