Заболеваемость коронавирусом в Китае пошла на спад

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Власти Китая фиксируют снижение случаев заболеваний коронавирусом шестой день подряд практически по всей стране. Исключением стала провинция Хубэй, которая является очагом инфекции.

По данным государственного комитета по здравоохранению КНР, за 3 февраля во всей стране выявили 3235 случаев, из них за пределами провинции Хубэй - 890, 4 февраля – 3887 и 731 соответственно, 5 февраля - 3694 и 707, 6 февраля 3143 и 696, 7 февраля – 3399 и 558, 8 февраля -2656 и 509, а 9 февраля – 3062 и 444.

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Как заявил на пресс-конференции в воскресенье официальный представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн, соответствующая динамика демонстрирует эффективность предпринимаемых повсеместно строгих мер профилактики и контроля за распространением заболевания, передает РИА Новости.

Власти Китая в декабре сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи. Известно также, что болезнь победили 3350 человек.

Напомним симптомы пневмонии, вызываемой коронавирусом: потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей), сухой, непродуктивный кашель, лихорадка и повышение температуры (38 °С или выше, озноб), затруднения при дыхании, боли в области груди, головная боль, боль в мышцах, общее недомогание.