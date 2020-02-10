Лавров: ЕС теряет сотни миллиардов евро из-за навязанных санкций против России

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Европейский бизнес из-за вынужденных санкции в адрес России несет убытки в сотни миллиардов евро, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Это уже не практическая политика, а какая-то одержимость санкциями. Хотя всем известно, что европейский бизнес несет от них убытки, исчисляемые многими десятками, если не сотнями миллиардов евро", - сказал министр в интервью "Российской газете".

Лавров подчеркнул, что "есть небольшая, но очень агрессивная группа стран, которые настраивают всех на конфронтацию с Россией, на продолжение санкций до тех пор, пока Минские договоренности не будут выполнены Москвой".

"Этим пользовался экс-президент Украины Петр Порошенко, этим же сейчас пользуются новые украинские власти. Они ничего делать не будут, ведь без их действий Минские договоренности не будут выполнены, но Евросоюз по своей логике будет сохранять санкции против Москвы. А Украина получит некие дотации по линии западной помощи", - сказал Лавров.

Он добавил, что "русофобское меньшинство в Евросоюзе явно спекулирует на принципе консенсуса".

"Пока получается так, что это русофобское меньшинство активно, грубо злоупотребляет правилом консенсуса (при принятии решений в ЕС), чтобы всем остальным навязывать сохранение совершенно искусственной и абсурдной увязки санкционного режима с выполнением Минских договоренностей", - заключил Лавров.

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