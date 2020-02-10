Космический зонд Solar Orbiter: цель - Солнце

Ракета стартовала с Атлантического побережья США. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства, его общая стоимость 1,5 миллиарда долларов.

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Исследование Солнца и гелиосферы — такова миссия космического зонда Solar Orbiter, запущенного с мыса Канаверал.

Как сообщает NASA на своей официальной странице в Twitter, аппарат оборудован гелиосферными и солнечными приборами дистанционного зондирования. Благодаря большому щиту из титана, зонд сможет приблизиться к поверхности Солнца на расстояние 42 млн км. Это ближе, чем расстояние между Солнцем и Меркурием – ближайшей к светилу планетой.

Данная миссия — это совместный проект Европейского космического агентства и NASA.

Сообщается, что после запуска, диспетчеры миссии получили сигнал от зонда, который информирует об успешном развертывании его солнечных панелей.

Общая стоимость проекта оценивается в 1,5 миллиарда долларов.

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