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Зонд, направляющийся к Солнцу.

Космический зонд Solar Orbiter: цель - Солнце

© AP Photo / Steve Gribben
В мире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200210/29143032/solar-orbiter-zond-solntse-zapusk.html

Ракета стартовала с Атлантического побережья США. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства, его общая стоимость 1,5 миллиарда долларов.

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Исследование Солнца и гелиосферы такова миссия космического зонда Solar Orbiter, запущенного с мыса Канаверал. 

Космос
© AFP 2019 / NASA
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Как сообщает NASA на своей официальной странице в Twitter, аппарат оборудован гелиосферными и солнечными приборами дистанционного зондирования. Благодаря большому щиту из титана, зонд сможет приблизиться к поверхности Солнца на расстояние 42 млн км. Это ближе, чем расстояние между Солнцем и Меркурием – ближайшей к светилу планетой.

Данная миссия — это совместный проект Европейского космического агентства и NASA.

Сообщается, что после запуска, диспетчеры миссии получили сигнал от зонда, который информирует об успешном развертывании его солнечных панелей.

Общая стоимость проекта оценивается в 1,5 миллиарда долларов.

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Тема:
Последние новости и события Twitter (5)

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