Олег Васнецов: дипломат – это прежде всего патриот, верно служащий Отчизне

Посол Российской Федерации в Республике Молдова в интервью Sputnik Молдова также назвал отличительные черты профессионала, выбравшего эту жизненную стезю: честность, порядочность, надежность, владение пером и словом, эрудиция и готовность трудиться с полной самоотдачей.

- Олег Владимирович, сегодня в Российской Федерации отмечается День дипломатического работника. Какова история и значение этого праздника? Какими качествами должен обладать дипломат?

- День дипломатического работника в Российской Федерации ежегодно отмечается 10 февраля. Эта дата установлена в 2002 году в честь 200-летия появления российского внешнеполитического ведомства. Российская дипломатия берёт свое начало еще в 9 веке с момента направления первого посольства в Константинополь и подписания договора "О мире и любви" с Византийской империей.

Во все времена российские дипломаты с честью служили Отчизне. Дипломат – прежде всего патриот. Его отличительные черты – честность, порядочность, надежность, владение пером и словом, а также обширная эрудиция и готовность трудиться с полной самоотдачей.

Сердечно поздравляю все коллег и ветеранов дипломатической службы с профессиональным праздником!

- Вы возглавляете российскую дипмиссию в Кишиневе почти два года. Каково Ваше впечатление от работы в Молдове? Что особенно хотелось бы отметить в этой связи?

- Горжусь, что руководство моей страны доверило представлять и отстаивать российские интересы в Республике Молдова – интересной, самобытной и уникальной стране.

С начала моей работы в Кишиневе я повстречался практически со всеми представителями высшего молдавского руководства и политических партий. В подавляющем большинстве случаев мои собеседники декларировали намерение укрепления российско-молдавских отношений, подчеркивали важную роль России в экономической и политической жизни Молдовы.

Следует отметить стремительный уровень внутримолдавской динамики, а также высокий уровень политической культуры населения и экспертного сообщества, активно реагирующего на события внутри- и внешнеполитической повестки.

- Уже почти два года Молдова обладает статусом наблюдателя в ЕАЭС. А какие преимущества получил бы Кишинев от полноправного членства в этой организации?

- В нынешнем статусе Республика Молдова может наблюдать за преимуществами для участников евразийского регионального рынка в сфере движения товаров, капитала, услуг и рабочей силы.

В то же время, полноценное членство в ЕАЭС открывает для Кишинёва потенциал огромного 180-миллионного потребительского рынка продовольствия, привлечение инвестиций крупных экономических агентов и финансовых институтов для реализации инфраструктурных проектов и создания высокотехнологичной продукции.

Кроме того, статус члена Союза служит стимулом для повышения профессионального уровня рабочей силы и сдерживания миграционного оттока населения ввиду появления дополнительных рабочих мест дома, а также драйвером роста национальной туристической и строительной отрасли.

- Молдавский экспорт на российский рынок за последнее время значительно вырос, причем по некоторым торговым позициям – в разы. В конце декабря прошлого года правительство России продлило на полгода – до 30 июня 2020 года нулевые пошлины на ряд товаров из Молдовы, включая вино. Рассматривается ли Москвой возможность предоставления льгот и иных преференций молдавским производителям?

- Действительно, данные таможенной статистки фиксируют рост взаимной торговли наших стран. За 11 месяцев экспортные поставки молдавской продукции на российский рынок увеличились на 14,6%. Однако потенциал для роста есть – 5 лет назад молдавский экспорт в Россию был в 2 раза больше.

Москва расширила преференции Кишиневу по беспошлинному ввозу 10 товарных групп и открыла двери перед 334 компаниями-экспортерами на текущий год. Несомненно, мы ожидаем, что это обеспечит существенное увеличение двусторонних объемов внешней торговли.

На заседании российско-молдавской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в сентябре минувшего года приняты решения по широкому спектру направлений взаимодействия, реализация которых позволит создать новые механизмы совместной работы. В частности, уже обретает конкретные очертания создание на территории республики торгово-логистического хаба. Это в значительной мере будет облегчать процесс выхода молдавских фермеров на российский рынок, а торговым сетям в регионах России – гарантировать прозрачность поставок и сертификацию товаров.

- Глава молдавского внешнеполитического ведомства Аурелиу Чокой в интервью для Sputnik Moldova упомянул, что официальный Кишинев рассчитывает на подписание с российскими коллегами нескольких соглашений социального характера. На каком этапе работа над этими документами и какие еще важные проекты находятся на рассмотрении?

- В настоящее время в рамках имплементации решений Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству ведется работа по двум десяткам проектов документов.

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Ожидаем подписание межправительственных соглашений в сфере трудовой миграции и реадмиссии, о взаимном признании документов об образовании, квалификациях и ученых степенях, а также сотрудничестве в области пенсионного обеспечения, а также межведомственных соглашений о сотрудничестве в области здравоохранения, культуры и науки. Также надеемся на активное участие национальной сборной Республики Молдова в Открытом международном фестивале "Студенческая весна стран СНГ".

- На последнем Молдавско-российском экономическом форуме был затронут аспект взаимоотношений с регионами Российской Федерации. Есть ли подвижки по этому вопросу?

- Второй Российско-молдавский экономический форум, собравший более тысячи гостей, в том числе из российских регионов, стал хорошей основой для дальнейшего наращивания такого взаимодействия. В прошлом году с рабочими визитами республику посетило более 30 делегаций из 11 федеральных субъектов во главе с руководителями и заместителями региональных правительств, министерств и ведомств.

Региональная повестка насыщенная: Гагаузский форум, Гуманитарная миссия Санкт-Петербурга, участие в празднованиях по случаю 75-летия освобождения страны от фашизма, выставки и мероприятия по линии ТПП, активный культурно-гуманитарный обмен. Позитивная динамика способствует эффективному развитию сотрудничества в торгово-экономической и культурной сферах, в областях образования и здравоохранения.

Запущено возобновление контактов между нашими столицами. Свидетельством тому стали визиты кишиневского градоначальника в Москву и Санкт-Петербург, в ходе которых достигнуты договоренности об обмене опытом в сфере градостроения и управления городским хозяйством.

Тем временем, межрегиональная повестка имеет солидный потенциал, который пока раскрыт не в полной мере. Надеемся на дальнейшее продвижение диалога в текущем году, импульс которому придаст проведение Форума регионов России и Молдавии.

- Как Вы оцениваете положение российских соотечественников в Молдове?

- Наши соотечественники за рубежом всегда были и остаются одним из важнейших приоритетов в работе российского МИДа. Пристальное внимание этой теме уделяет Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров во главе Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.

Эффективной площадкой для решения проблем нашей многомиллионной диаспоры выступает Всемирный конгресс российских соотечественников. Посольство России в Кишиневе также ведет работу на данном направлении. Поддержка соотечественников – наша важнейшая задача и это подтверждается сотнями мероприятий с участием российских дипломатов в Молдавии.

В последнее время отмечаем тенденцию на улучшение положения российской диаспоры в Республике Молдова. Этому способствует стабилизация внутриполитической обстановки в стране наряду с оздоровлением самой российской диаспоры после избрания нового руководства Координационного совета российских соотечественников.

Приветствуем усилия молдавских властей по обеспечению прав наших соотечественников – приняты решения по переводу лекарственных инструкций, создана русскоязычная версия сайта Парламента Республики Молдова. Вместе с тем, остается серьезный "багаж" проблем, возникших в предыдущие годы. Речь, главным образом, о законодательном закреплении за русским статуса языка межнационального общения. Констатируем серьезную озабоченность наших соотечественников в связи с признанием устаревшим "Закона о функционировании языков".

- А как Вы прокомментируете ситуацию вокруг русскоязычных СМИ в республике?

- Прежде всего, мы рассчитываем на устранение дискриминационных положений в части ретрансляции в республике российских новостных программ. Неизменна и наша позиция об обеспечении молдавскими властями доступа русскоговорящего населения к медиаконтенту на родном языке.

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Ожидаем совместной работы руководства страны и представителей гражданского общества по нахождению эффективных решений ради укрепления межнационального мира на основе соблюдения фундаментальных прав и свобод всех жителей Республики Молдова.

- Этот год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Какие мероприятия планирует организовать Посольство к этой знаменательной дате?

- Этот день имеет колоссальное символическое значение для российского и молдавского народов. Мы будем праздновать 75-ую годовщину Великой Победы – триумфа наших отцов и дедов в самой кровопролитной и страшной войне человечества против нацизма. На днях молдавским правительством утвержден план празднования этой юбилейной даты, в который вошли десятки мероприятий по всей стране. Посольство будет активно к ним подключаться.

Наряду с этим, вместе с российскими соотечественниками проведем целую серию совместных мероприятий и акций. В их числе – круглые столы и конференции, включая молодежные, организация интеллектуальных игр, кинопоказов, экскурсий по местам славы, передвижные выставки "Путь к Победе". Совместно с местными активистами примем участие в открытии восстановленных с помощью России воинских мемориалов, а с командой "Волонтеров Победы" – в международных акциях к этой великой дате. Готовятся и традиционные памятные мероприятия: накануне 9 мая будет проведена акция "Георгиевская ленточка", а непосредственно в День Победы наши сотрудники вместе с тысячами жителей Республики Молдова примут участие в "Бессмертном полку".

В целом, будем стремиться охватить как можно больше городов – от Дрокии и Сорок до Кагула и Вулканешт. Большую надежду возлагаем на тесную кооперацию с Координационным советом российских соотечественников.

- Олег Владимирович, спасибо за интервью! Поздравляем Вас и Ваших коллег с профессиональным праздником!

- Спасибо Вам!