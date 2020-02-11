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Президент Дональд Трамп

Пока вы спали: предсказание Трампа, отставка на Украине, трагедия в Бендерах

© AP Photo / Alex Brandon
В мире
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Тема:
Самое интересное за ночь (343)
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью и утром в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса, глава офиса президента Украины Андрей Богдан ушел в отставку, в Бендерах девушка заснула в автомобиле  и не проснулась. Три сюжета, которые мы отобрали для нашего утреннего обзора.

© AFP 2019 / Hector Retamal
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Все закончится в апреле 

Дональд Трамп рассказал, чего боится коронавирус. Глава Белого Дома даже предрек спад заболевания. Произойдет он в апреле.

"По коронавирусу: люди думают, что он "уйдет в апреле" из-за "жары", - приводятся в сообщении пула слова Трампа на встрече с губернаторами.

"Вообще говоря, жара убивает подобный вирус", -  сказал американский лидер во время встречи с губернаторами.

И от Зеленского ушел

Издание "Украинская правда" сообщило, что глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан покинул свой пост. Ранее об этом писали другие местные СМИ, но, видимо, журналисты и эксперты ждали информации из официальных источников. Пока не дождались. И тогда тренд подхватила "Украинская правда".

Не верю!
© Sputnik /
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Отмечается, что пять источников подтвердили, что Богдан вел беседу об отставке с украинским президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 10 февраля. Причина, по которой глава офиса решил покинуть свой пост, не уточняется.

Богдан уже пытался покинуть свой пост в августе прошлого года, напоминаете РИА Новости. Местные СМИ со ссылкой на источники тогда сообщили, что Богдан принял решение об отставке из-за ультиматума со стороны США: американская сторона не согласовывала встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, пока Богдан является главой офиса президента.
Сам Зеленский подтвердил существование заявления об отставке Богдана и сообщил, что такое заявление написали все "ключевые люди, которые пришли с ним".

Уснула и не проснулась

В Бендерах в салоне автомобиля обнаружили тело 24-летней жительницы города. Инцидент произошел в одном из боксов гаражного кооператива. По предварительным данным, девушка отравилась угарным газом. Она уснула в салоне автомобиля и задохнулась от дыма.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, "в салоне всё было чёрным от копоти. В помещении чувствовался явный запах гари". Ведется следствие.

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Самое интересное за ночь (343)


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