Контрразведка США испугалась Россию и Китай

Национальный центр контрразведки и безопасности США опубликовал стратегию на 2020-2022 годы, а пентагон запросил почти 70 миллиардов долларов на обеспечение военных действий за рубежом.

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Китай и Россия оказались в списке угроз, представленном в новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы. Документ опубликован Национальным центром контрразведки и безопасности.

В этом центре полагают, что число игроков, нацеленных на их страну, растет.

"Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против Соединенных Штатов и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей", — говорится в документе.

Подозревают в этом ведомстве и Кубу, и Иран, и Северную Корею. В числе других названных угроз - движение "Хезболлах", террористические организации "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, а также транснациональные криминальные организации.

Целью иностранных разведок, как считают в ведомстве, является большая часть американских министерств и ведомств, лаборатории, финансовый сектор, промышленные предприятия и так далее.

Некоторые действия иностранных разведок направлены на срыв функционирования критически важной инфраструктуры и военных объектов в случае кризиса, утверждается в стратегии.

Ранее Белый дом США опубликовал бюджет на 2021-й финансовый год, в котором Россия и Китай также названы главными угрозами. Для противодействия Москве в документе предлагается выделить 700 млн долларов в качестве помощи странам Европы и Центральной Азии для укрепления совместной безопасности и для того, чтобы эти страны отказывались от российского оружия, а также ещё 24 миллиона пойдут на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".

Публицист, политический эксперт Армен Гаспарян прокомментировал "страхи Вашингтона" в очередном выпуске видеоблога "Наблюдение".

"Освоение бюджета, ничего личного". Это если коротко. А подробности - в этом коротком видео.

Трамп также просит увеличить бюджет министерства обороны с 716 до 750 миллиардов долларов. Из этой суммы в общей сложности 69 миллиардов долларов должны пойти на обеспечение военных действий за рубежом.

Кроме того, вырастет финансирование программ создания гиперзвукового оружия, значительные ресурсы будут выделены на реализацию указа Трампа о выделении космических войск в отдельный вид вооруженных сил США.

В конце 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американский военный бюджет на 2020 год в 16 раз больше российского.

* Запрещенные во многих странах, включая Россию и Молдову, террористические организации.

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