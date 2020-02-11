17:41 11 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.55
  • RUB0.27
  • RON4.03
  • UAH0.72
Поиск
Пуск из зенитного ракетного комплекса.

Идлиб: сирийский вертолет стал мишенью для ракеты, экипаж погиб - фото

© Sputnik / Vitaly Timkiv
В мире
Получить короткую ссылку
85 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200211/29163835/idlib-sbit-siriyskiy-vertolet-pilot-pogib---foto.html

Минобороны Турции заявило об отступлении правительственных войск Дамаска из населенного пункта Найраб и об "одном сбитом вертолете, принадлежащем им".

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Летательный аппарат потерпел крушение после того, как был поражен ракетой, пилот не выжил, заявил РИА Новости сирийский военный источник.

"Вертолет сирийской армии упал в населенном пункте Найраб в провинции Идлиб из-за попадания в него ракеты, командир (вертолета - ред.) погиб", - сообщил источник.

До этого Минобороны Турции заявило, что войска Дамаска отступили из населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, также "стало известно об одном сбитом вертолете, принадлежащем им".

Вертолет правительственной армии Сирии, атакованный ракетой в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Вертолет правительственной армии Сирии, атакованный ракетой в провинции Идлиб.

Позже военный источник сообщил, что погибли все четверо членов экипажа.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

Турецкие военные на границе с Сирией.
© AFP 2019 / BULENT KILIC
Сто одна пораженная цель: Турция ответила на обстрел со стороны армии САР

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра". В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Взрывной характер Эрдогана — на пользу России
Турция отправила спецназ в сирийский Идлиб


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Возложение цветов к памятнику А.С.Пушкина в Кишиневе в День его памяти.
В Кишиневе почтили память Пушкина, возложив цветы к его бюсту
В Таиланде погибли дети из России.
Мчащиеся катера друг другу дороги не уступили
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV - смотрите онлайн

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться