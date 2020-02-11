Идлиб: сирийский вертолет стал мишенью для ракеты, экипаж погиб - фото

Минобороны Турции заявило об отступлении правительственных войск Дамаска из населенного пункта Найраб и об "одном сбитом вертолете, принадлежащем им".

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Летательный аппарат потерпел крушение после того, как был поражен ракетой, пилот не выжил, заявил РИА Новости сирийский военный источник.

"Вертолет сирийской армии упал в населенном пункте Найраб в провинции Идлиб из-за попадания в него ракеты, командир (вертолета - ред.) погиб", - сообщил источник.

До этого Минобороны Турции заявило, что войска Дамаска отступили из населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, также "стало известно об одном сбитом вертолете, принадлежащем им".

© AP Photo / Ghaith Alsayed Вертолет правительственной армии Сирии, атакованный ракетой в провинции Идлиб.

Позже военный источник сообщил, что погибли все четверо членов экипажа.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра". В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK