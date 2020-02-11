Эксперт: выборы президента США - гонка без лидера во мгле непредсказуемости

На ситуацию влияют не только личные качества того или иного политика, но и положение дел в экономике, которое, в частности, зависит и от ситуации с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. На предстоящих президентских выборах в США пока бесспорного лидера нет, многое будут определять привходящие факторы и обстоятельства. Такое мнение высказал генеральный директор журнала The National Interest Дмитрий Саймс.

Следующие президентские выборы в Соединенных Штатах Америки состоятся в ноябре 2020 года, нынешний президент США Дональд Трамп уже заявил о своем желании избираться на второй срок.

"Я думаю, что абсолютного фаворита нет. Это очень интересная кампания... Бесспорного кандидата нет", - сказал Саймс в ходе круглого стола на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, которые приводит РИА Новости, серьезным кандидатом можно считать миллиардера Майкла Блумберга.

Как отметил Саймс, действующий лидер Дональд Трамп набирает очки, но никогда нельзя знать точно, что с ним произойдет позднее.

"Каждый раз, когда кажется, что он на лопатках, он встает как ванька-встанька. И каждый раз, когда кажется, что он уже набрал скорость, он что-нибудь такое ляпнет, что-то такое обнаружится", - добавил политолог.

По его мнению, влияние на выборы также может оказать положение дел в экономике, которое, в частности, зависит и от ситуации с коронавирусом.

"Если Китай сильно сократит, допустим, закупки американских сельхозпродуктов, то это действительно будет проблема для Трампа. Так что много всего непредсказуемого", - подчеркнул Саймс.

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