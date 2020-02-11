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Эксперт: выборы президента США - гонка без лидера во мгле непредсказуемости

© REUTERS / Kevin Lamarque
В мире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200211/29165922/ekspert-prezidentskie-vybory-v-usa---gonka-bez-lidera.html

На ситуацию влияют не только личные качества того или иного политика, но и положение дел в экономике, которое, в частности, зависит и от ситуации с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. На предстоящих президентских выборах в США пока бесспорного лидера нет, многое будут определять привходящие факторы и обстоятельства. Такое мнение высказал генеральный директор журнала The National Interest Дмитрий Саймс.

Следующие президентские выборы в Соединенных Штатах Америки состоятся в ноябре 2020 года, нынешний президент США Дональд Трамп уже заявил о своем желании избираться на второй срок.

"Я думаю, что абсолютного фаворита нет. Это очень интересная кампания... Бесспорного кандидата нет", - сказал Саймс в ходе круглого стола на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, которые приводит РИА Новости, серьезным кандидатом можно считать миллиардера Майкла Блумберга.

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Как отметил Саймс, действующий лидер Дональд Трамп набирает очки, но никогда нельзя знать точно, что с ним произойдет позднее.

"Каждый раз, когда кажется, что он на лопатках, он встает как ванька-встанька. И каждый раз, когда кажется, что он уже набрал скорость, он что-нибудь такое ляпнет, что-то такое обнаружится", - добавил политолог.

По его мнению, влияние на выборы также может оказать положение дел в экономике, которое, в частности, зависит и от ситуации с коронавирусом.

"Если Китай сильно сократит, допустим, закупки американских сельхозпродуктов, то это действительно будет проблема для Трампа. Так что много всего непредсказуемого", - подчеркнул Саймс.

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