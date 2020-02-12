Пока все спали: визит Влах в Турцию, танцы здоровья в Ухане и снег в Багдаде

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью и утром в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Визит главы Гагаузской автономии Ирины Влах в Турцию, второй за сто лет снег в Багдаде и танцы против коронавируса в Китае - три сюжета, которые мы отобрали для традиционного утреннего обзора.

Укрепление связей

Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах находится с визитом в Турции, она прибыла в муниципалитет Кахраманмараш. Как сообщили журналистам в администрации автономии, у Влах запланированы рабочие встречи с официальными лицами Турецкой Республики.

Она примет участие в конференции в честь 100-летнего юбилея Освобождения, которая проводится в регионе Кахраманмараш под патронатом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Мэр Кахраманмараша Хайреттин Гюнгёр обсудил с Ириной Влах актуальные вопросы, например, башкан проинформировала собеседника о реализуемых проектах на территории Гагаузии, сделав акцент на самые крупные из них – строительство стадиона и Индустриального колледжа.

Танцы против коронавируса

Медсестры одного из временных госпиталей, который построили для больных коронавирусом в китайском городе Ухань, предложили пациентам потанцевать. Причем, они сами показали пример. Надев защитные костюмы, очки, маски и перчатки медсестры начали двигаться под ритмы китайских мелодий. Пациенты себя долго ждать не заставили, и через некоторое время присоединились.

После танцев, отметили медсестры, настроение пациентов больницы значительно улучшилось, они еще долго беседовали друг с другом и улыбались. Сообщается, что в отделении, где прошли танцы, лежат пациенты, у которых болезнь протекает в легкой форме, поэтому простые физические упражнения и танцы только на пользу.

В Багдаде уже не спокойно

В Багдаде выпал снег. Арктический циклон принес аномальное похолодание в Ирак, Иорданию и другие ближневосточные страны. Снег нередко выпадает здесь в северных районах, но в Багдаде такие осадки большая редкость.

❄⚠️❄HISTORICAL EVENT LAST NIGHT IN ONE OF THE MOST HOTTEST PLACE IN WORLD! IT SNOWED IN BAGHDAD! NEVER HAPPENED BEFORE IN HISTORY HAVE SNOW WITH ACCUMULATION❄⚠️❄ #iraq #Baghdad #baghdad_snow بغداد ثلج pic.twitter.com/tpENeXDuWi — Earthquakes World (@Terremoti7) February 11, 2020

​Последний раз его видели 12 лет назад. Обычная для февраля среднесуточная температура в столице Ирака около 16 градусов тепла, а сейчас в Багдаде +3.

Omg #Baghdad is snowing , sooo excited to see snow it’s beautiful, it’s first time ever happens . pic.twitter.com/OP64ztJOJU — Ammar karim (@ammar_afp) February 11, 2020

​

Берега реки Тигр частично заледенели. Такого здесь не видели более 100 лет.