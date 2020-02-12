Анкара продолжит переговоры с Москвой по Идлибу

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. В Москву в ближайшее время прибудет турецкая делегация для переговоров по сирийскому Идлибу. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом и обсудил урегулирование сирийского кризиса на фоне обострения ситуации в Идлибе, передает РИА Новости.

Сообщается, что стороны договорились о дополнительных переговорах по линии соответствующих ведомств.

В понедельник минобороны Турции сообщило, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии САР и нейтрализовали 101 сирийского военного.

"В ближайшее время наша делегация поедет в Москву. У нас недавно была делегация из России. Мы продолжаем работать вместе. Мы пытаемся обеспечить перемирие (в Идлибе), но если никакого решения по итогам переговоров с РФ не выйдет, мы будем действовать по собственному усмотрению", - сказал Чавушоглу, который находится с визитом в Албании. Трансляцию вел телеканал NTV.

Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.

Эрдоган заявил ранее, что призвал Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра". В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.