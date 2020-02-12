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Российско-Турецкие отношения

Анкара продолжит переговоры с Москвой по Идлибу

© Sputnik /
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200212/29172545/Ankara-prodolzhit-peregovory-s-Moskvoy-po-Idlibu-.html

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом и обсудил урегулирование сирийского кризиса.

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik.  В Москву в ближайшее время прибудет турецкая делегация для переговоров по сирийскому Идлибу. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Пуск из зенитного ракетного комплекса.
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Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом и обсудил урегулирование сирийского кризиса на фоне обострения ситуации в Идлибе, передает РИА Новости.
Сообщается, что стороны договорились о дополнительных переговорах по линии соответствующих ведомств.

В понедельник минобороны Турции сообщило, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии САР и нейтрализовали 101 сирийского военного.

"В ближайшее время наша делегация поедет в Москву. У нас недавно была делегация из России. Мы продолжаем работать вместе. Мы пытаемся обеспечить перемирие (в Идлибе), но если никакого решения по итогам переговоров с РФ не выйдет, мы будем действовать по собственному усмотрению", - сказал Чавушоглу, который находится с визитом в Албании. Трансляцию вел телеканал NTV.

Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.

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Эрдоган заявил ранее, что призвал Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра". В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.



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