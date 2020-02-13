Пока все спали: счета "Термоэлектрики", ДТП под Псковом, курьезы "брексита"

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью и утром в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 13 фев - Sputnik. Объяснение компании-монополиста, почему потребители получили в январе высокие счета за отопление, в Британии 101-летний итальянец по документам оказался младенцем, страшное ДТП под Псковом - три сюжета, которые мы отобрали для традиционного утреннего обзора.

У Termoelectrica своя правда

Ранее в молдавских СМИ были опубликованы фото январских платежек за отопление. Многие кишиневцы выразили возмущение по поводу больших цифр в квитанциях. В среду вечером поставщик тепла компания Termoelectrica выступила с заявлением.

"Учитывая, что в январе 2020 года расчетный период составлял в среднем 32-36 дней, а в январе 2019 года 29 дней, то средний расчет за 31 календарный день показал, что фактически потребление тепловой энергии в нынешнем январе в среднем ниже примерно на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ", - отметил монополист. CC0 / Pixabay / Free-Photos Выжить в Молдове на 1300 леев, или Как пенсионеры экономят на всем

В "Термоэлектрике" заявили, что расчетный период не совпадает с календарным месяцем, а дни выставления счетов являются переменными в зависимости от даты считывания показаний счетчиков потребления тепловой энергии.

Для получения подробных консультаций по вопросам выставления счетов всем заявителям рекомендуется позвонить в call-центр Infobon по телефону 022 436 516 или обращаться в справочную "Термоэлектрики" по номеру 1300 или 022 447 447.

Смертельное ДТП

В Псковской области попал в аварию микроавтобус с украинскими номерами. По данным правоохранительных органов, автобус выехал на встречную полосу, врезался в грузовик. Восемь человек погибли, один выжил. Глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова сообщила РИА Новости, что погибшие - граждане Украины. Микроавтобус направлялся в Киев.

Послали за родителями

Курьезный случай произошел в Великобритании: 101-летнего итальянца назвали младенцем.

МВД попросило, чтобы родители пожилого человека подтвердили его личность для того, чтобы тот мог получить разрешение на пребывание в Соединенном Королевстве, как того требуют новые правила после выхода Британии из Евросоюза. В базе данных Джованни Пальмиеро, проживающий в Британии уже более полувека, значился как годовалый ребенок. Работники МВД поверили файлам, а не своим глазам.

Все попытки итальянца доказать, что ему не один, а сто один год, были безуспешными.

Исправить ситуацию старику помог волонтер, который и занимался первичной отправкой паспортных данных итальянца, сообщает издание La Stampa.

После нескольких звонков в МВД признали ошибку и все же приняли данные старика по телефону.

#Brexit Giovanni Palmiero di 101 anni, nato a #Decorata (fraz. di #ColleSannita, prov. #Benevento, #Sannio) dovendo richiedere certificato permanenza tramite app, per #bug del sistema viene "visto" come bimbo di un anno e si richiede presenza dei genitorihttps://t.co/8ihFKguvic — Gaetano Ferrara (@GaetFerr71) February 1, 2020

​Сын сообщил, что Джованни Пальмиеро, который пользуется большим авторитетом в лондонской итальянской общине, был доволен, когда Великобритания вышла на общий европейский рынок в 1973 году, но был удивлен результатом референдума по Brexit в 2016 году.