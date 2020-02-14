Пока все спали: обстрел Дамаска, Европа заглянула в ПМР, новый хит Билли Айлиш

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. Ночной ракетный удар по столице Сирии, делегация Совета Европы в Приднестровье, американская певица Билли Айлиш опубликовала саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде - три сюжета, которые мы отобрали для нашего традиционного утреннего обзора.

Привет из СЕ

В Тирасполе состоялась встреча с делегацией Совета Европы, в состав которой вошли руководитель отдела по вопросам мер укрепления доверия Директората по политическим вопросам Совета Европы Анна Капелло и глава Офиса Совета Европы в Молдове Уильям Массолин.

Приднестровье на встрече представили заместитель главы внешнеполитического ведомства Александр Стецюк и руководитель Минпросвещения Алла Николюк.

"В беседе стороны сконцентрировались на реализации ранее согласованных инициатив", - отметили в пресс-службе приднестровского МИДа.

В частности, были обсуждены параметры проведения обучающих тренингов для приднестровских преподавателей иностранного (французского) языка, а также оказываемое Советом Европы содействие в повышении качества работы медицинских специалистов Приднестровья по профилактике лечения наркомании.

Состоялся также обмен мнениями относительно возможности организации серии мероприятий, которые способствовали бы разрешению текущих гуманитарных проблем на территории Приднестровья, а также повышению открытости и узнаваемости региона для международного сообщества.

Неспокойная ночь в Дамаске

Сирийская ПВО отразила атаку на Дамаск, сообщил местный телеканал Ikhbariya.

Согласно поступившей информации, несколько объектов были ликвидированы.

По данным телеканала, обстрел велся с территории Голанских высот на юго-западе Сирии, которая находится под контролем Израиля.

תיעוד התקיפות בדמשק והיירוטים pic.twitter.com/OKRJyPySd2 — roi kais • רועי קייס (@kaisos1987) February 13, 2020

​Ранее руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков заявил, что в САР за сутки было зафиксировано 24 обстрела, отмечает РИА Новости.

О жертвах или разрушениях в результате взрывной волны не сообщается.

Телеканал "Аль-Арабия" передало, что были атакованы пять целей, в том числе ракетные склады около аэропорта Дамаска, один из них располагался в Аль-Кисуа на базе 91-й танковой бригады 1-й танковой дивизии регулярной армии Сирии. Отмечается, что удары были нанесены через несколько часов после того, как оружие было выгружено в аэропорту Дамаска и вывезено на грузовиках на склады.

В последний раз Дамаск подвергался атаке ночью 6 февраля. Тогда четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары восемью ракетами "воздух — земля" по пригородам столицы арабской республики. В ответ правительственные войска Сирии применили зенитные ракетные комплексы ПВО.

Новый рекорд Билли Айлиш

Билли Айлиш опубликовала саундтрек к 25-му фильму о Джеймсе Бонде. Мировая премьера нового фильма об агенте 007, который называется "Не время умирать"назначена 31 марта.

Баллада длиной около четырех минут официально размещена на видеосервисе YouTube и других социальных платформах.

"Мрачно и навязчиво. Идеально для последнего фильма с участием Крейга в роли Бонда" - восхищаются поклонники певицы.

Ожидается, что первое концертное исполнение песни состоится во вторник, 18 февраля. на церемонии Brit Awards в Лондоне.

Ранее главные темы в фильмах о приключениях агента 007 исполняли такие звезды, как Мадонна или Пол Маккартни. Айлиш стала самой молодой певицей за всю историю бондиады.

Айлиш стала известна три с половиной года назад после выхода ее дебютного сингла Ocean Eyes. В 2020 году Айлиш выиграла четыре премии "Грэмми" - за "Песню года", "Альбом года", "Запись года" и как "Лучший новый исполнитель".