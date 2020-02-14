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Конференц-зал во время подготовки к Мюнхенской международной конференции по безопасности MCSC

В Мюнхенская конференция по безопасности пройдет без Ангелы Меркель

© Sputnik / Grigoriy Syisoev
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200214/29196004/V-Myunkhenskaya-konferentsiya-po-bezopasnosti-proydet-bez-Angely-Merkel.html

На конференции рассмотрят ситуацию в Сирии и Ливии, ядерное разоружение. Также одной из главных тем обсуждения на форуме станет вспышка коронавируса в Китае.

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, в которой примут участие более 500 высокопоставленных политиков со всего мира, открывается в пятницу, 14 февраля. 

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В числе подтвержденных участников форума значатся генеральные секретари НАТО, Интерпола и ОБСЕ Йенс Столтенберг, Юрген Сток, Томас Гремингер, госсекретарь США Майкл Помпео, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Австрии Себастьян Курц и ряд других.

В этом году не будет на конференции канцлера Германии Ангелы Меркель. На протяжении последних лет она посещает  этот форум раз в два года. Страну представят президент Франк-Вальтер Штайнмайер, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и спикер бундестага Вольфганг Шойбле. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон сообщил о своем участии в форуме.

На конференции будут обсуждаться актуальные вопросы безопасности. В частности, рассмотрят ситуацию в Сирии и Ливии, ядерное разоружение, энергетическую политику и глобальное здравоохранение.В этом году в Мюнхен приедет и гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Ожидается, что одной из главных тем обсуждения на форуме станет вспышка коронавируса в Китае.

Основанная в 1963 году Мюнхенская конференция по безопасности - это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров со всего мира.

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