Сирийская армия теряет еще один вертолет с экипажем - видео

Летательный аппарат был выведен из строя попаданием ракеты в западной части Алеппо в районе Идлибской зоны деэскалации.

КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. Видео падения сбитого боевиками вертолета сирийских ВВС опубликовало турецкое агентство Anadolu.

На кадрах можно заметить, как объятый пламенем летательный аппарат падает на землю после попадания в него ракеты.

Ранее информационные агенства сообщили, что вертолет сирийской армии был сбит ракетой в провинции Идлиб. Весь экипаж погиб.

Это уже второй подобный случай за эту неделю.

Во вторник террористы из запрещенной в России организации "Джебхат ан-Нусра" сбили еще один вертолет сирийских ВВС, никому из членов экипажа спастись не удалось.

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