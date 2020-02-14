Сирийская армия теряет еще один вертолет с экипажем - видео

КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. Видео падения сбитого боевиками вертолета сирийских ВВС опубликовало турецкое агентство Anadolu.
На кадрах можно заметить, как объятый пламенем летательный аппарат падает на землю после попадания в него ракеты.
Ранее информационные агенства сообщили, что вертолет сирийской армии был сбит ракетой в провинции Идлиб. Весь экипаж погиб.
Это уже второй подобный случай за эту неделю.
Во вторник террористы из запрещенной в России организации "Джебхат ан-Нусра" сбили еще один вертолет сирийских ВВС, никому из членов экипажа спастись не удалось.
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