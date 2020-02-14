18:58 14 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.70
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Пуск ракеты.

Сирийская армия теряет еще один вертолет с экипажем - видео

© Sputnik / Michail Fomichev
В мире
Получить короткую ссылку
85 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200214/29204036/siriyskaya-armiya-teryaet-esche-odin-vertolet-s-ekipazhem---video.html

Летательный аппарат был выведен из строя попаданием ракеты в западной части Алеппо в районе Идлибской зоны деэскалации.

КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. Видео падения сбитого боевиками вертолета сирийских ВВС опубликовало турецкое агентство Anadolu.

На кадрах можно заметить, как объятый пламенем летательный аппарат падает на землю после попадания в него ракеты.

Ранее информационные агенства сообщили, что вертолет сирийской армии был сбит ракетой в провинции Идлиб. Весь экипаж погиб.

Это уже второй подобный случай за эту неделю.

Во вторник террористы из запрещенной в России организации "Джебхат ан-Нусра" сбили еще один вертолет сирийских ВВС, никому из членов экипажа спастись не удалось.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

В Афганистане ракета попала в военный вертолет из Молдовы
Вертолет спустился слишком низко, парад на этом закончился - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина во время шторам Сиара в Нидерландах - людей просто сдувает шквалистым ветром.
Шторм "Сиара" настиг Европу, жители ряда стран - в ужасе: фото
“Защитник Европы - 2020“: НАТО готовится к крупнейшим за 25 лет учениям в Европе
НАТО готовится к крупнейшим за 25 лет учениям в Европе
Военное присутствие США и России за рубежом

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться