Лавров встретился с генсеком НАТО и главой МИД Германии

До переговоров состоялся рабочий завтрак с представителями российских и немецких деловых кругов, обсуждались вопросы экономики и политики.

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров провел в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности, ряд встреч с зарубежными коллегами.

Также Лавров встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает РИА Новости.

До переговоров состоялся рабочий завтрак с представителями российских и немецких деловых кругов, в котором участвовали Лавров и глава МИД Германии Хайко Маас.

Участники обсудили экономические вопросы российско-германских отношений, прежде всего развитие инвестиционных и производственных связей.

​Сообщается, что уделялось особое внимание проектам в сфере энергетики — в частности, продолжению строительства газопровода "Северный поток – 2", — и вопросам развития диалога между ЕАЭС и ЕС с перспективой создания условий для формирования общего экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока.

​Главы МИД России и Германии анонсировали проведение в 2020-2022 годах перекрестного российско-германского Года экономики и устойчивого развития по завершении проводимого в 2018-2020 годах Года научно-образовательных партнерств.

Лавров и Маас уделили особое внимание урегулированию ливийского конфликта с акцентом на деэскалации обстановки в Идлибе, выстраиванию работы в рамках "нормандского формата" по урегулированию конфликта на востоке Украины на основе решений саммита в Париже 9 декабря 2019 года.

Маас сообщил Лаврову,что ситуацию в сирийском Идлибе он обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Сергей Лавров ранее заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба, передает РИА Новости.

Также на полях Мюнхенской конференции Сергей Лавров встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Рад вас видеть снова", - сказал Столтенберг, обмениваясь рукопожатием с Лавровым и его делегацией.

После протокольных съемок встреча продолжилась в закрытом формате.