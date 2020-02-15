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Реанимационная машина в Париже, иллюстративное фото

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Европе

© AFP 2019 / GUILLAUME SOUVANT
В мире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200215/29211553/video-COVID-2019-europa.html

По последним данным, число жертв коронавируса достигло 1526. Всего COVID-19 заражено более 67 тысяч человек; вылечились от болезни более 8,3 тысячи.

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Турист из Китая, у которого был выявлен новый коронавирус, скончался во Франции, передает телеканал BFM-TV.

 

Речь идет о туристе из провинции Хубэй. Восьмидесятилетний китаец прибыл во Францию в середине января. Об этом сообщила министр здравоохранения Франции Аньез Бузин. По словам чиновницы, состояние больного резко ухудшилось спустя несколько дней. 

Бузин констатировала, что это первый зафиксированный случай смерти от коронавируса в Европе.

Ранее за пределами материкового Китая было зафиксировано лишь три смерти от коронавируса — в Гонконге, на Филиппинах и в Японии.

По последним данным, число жертв коронавируса достигло 1526. Всего COVID-19 заражено более 67 тысяч человек; вылечились от болезни более 8,3 тысячи.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.



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