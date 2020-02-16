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Центральный европейский банк

Мир за сутки: поиск финансов, дочь-убийца и новый альбом Джастина Бибера

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Тема:
Самое интересное за ночь (348)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200216/29217207/Mir-za-sutki-poisk-finansov-doch-ubiytsa-i-novyy-albom-Dzhastina-Bibera.html

Три сюжета ночных событий в утренней подборке Sputnik Молдова, теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik.  Главы МИД Молдовы, Украины и Грузии попросили у Евросоюза финансовой поддержки для своих стран, трагедия в семье бывшего главы национальной разведки США и выход нового альбома канадского певца и композитора Джастина Бибера - три сюжета, которые мы предлагаем для утренней воскресной подборки. 

Девушки в масках с символикой Евросоюза, архивное фото.
AP Photo / Matt Dunham
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Реформы требуют денег

На сайте МИД Украины появилось сообщение о том, что на полях Мюнхенской безопасности конференции министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы подписали совместное обращение к членам Европейской Комиссии о важности надлежащей финансовой поддержки проекта "Восточное партнерство" в рамках следующей "Многолетней финансовой перспективы" ЕС на 2021-27 годы, формирование которой сейчас идет в институтах Евросоюза.

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"Главы внешнеполитических ведомств трех ассоциированных партнеров призвали ЕС в рамках стратегического бюджетного планирования на следующие 7 лет учесть масштабы и амбициозность реформ, осуществляемых и планируемых Украиной, Грузией и Молдовой в процессе европейской интеграции", - говорится в сообщении.

Арестована на месте преступления

В США арестовали дочь бывшего директора национальной разведки и экс-заместителя госсекретаря Джона Негропонте. Двадцатисемилетнию девушку обвиняют в убийстве. 

"Следователи... возбудили дело об убийстве в связи со смертью 24-летнего Юсуфа Расмуссена. Подозреваемая — 27-летняя София Негропонте. Она арестована на месте преступления и обвиняется в убийстве с отягчающими обстоятельствами", - сообщила полиция округа Монтгомери, штат Мэриленд.

По данным полиции, мужчина получил смертельное ножевое ранение во время конфликта с подозреваемой.  

Воодушевленный Бибер

Канадский музыкант Джастин Бибер дал о себе знать:спустя год после начала семейных отношений с  Хейли Болдуин у него вышел новый альбом. Бибер не стал долго мучиться над названием пластинки, назвал ее просто "Перемены". И через песни звезда рассказывает о тех изменениях в жизни, которые произошли  у него за последние пять лет.

"Я отдалился от всех, кто меня любил, я прятался за подобием человека, в которое превратился. А сейчас для меня нет ничего приятней, чем делать счастливой свою жену", — написал он в соцсетях.

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Самое интересное за ночь (348)


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