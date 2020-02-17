Пока все спали: в плену коронавируса, убытки Китая, марш-бросок до Москвы

Три сюжета ночных событий в утренней подборке Sputnik Молдова, теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Самочувствие молдаванки на на круизном лайнере "Diamond Princess", потери Китая от коронавируса и акция жителя Сербии в честь 75-летия Победы - три сюжета, которые мы отобрали для традиционного утреннего обзора.

Заложники коронавируса

Румынские СМИ следят за ситуацией вокруг круизного лайнера "Diamond Princess", который находится на карантине в японском порту Йокогама. Недавно стало известно, что коронавирусом заразился гражданин Румынии, работающий на судне поваром вместе со своей супругой - уроженкой Молдовы.

Молдаванка здорова, об этом свидетельствуют результаты анализов. На борту судна находятся трое молдаван - двое мужчин и одна женщина. Состояние их здоровья - хорошее.

Посольство Республики Молдова в Японии в курсе ситуации, и находится на прямой связи с гражданами нашей страны, заявили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции. В то же время посольство Республики Молдова в Японии собирает дополнительную информацию и предлагает консультации по номеру экстренной помощи, созданному в рамках дипломатического представительства: + 810 80 8850 7372.

Китай уже потерял 143 миллиарда долларов

Эпидемия коронавируса негативно отразилась на экономике Китая, финансовые потери в первом квартале 2020 года составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов) или около 1% от ВВП страны, сообщает РИА Новости с ссылкой на научного сотрудникааналитического центра "Тайхэ" Чжан Цзяжуй.

Он отметил, что больше всех пострадали сфера общественного питания, туризм и розничные продажи.

"По грубым подсчетам, в краткосрочной перспективе, упомянутая первая волна эпидемии оказала прямое влияние на китайскую экономику в первом квартале 2020 года, в результате чего потери составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов)", - сказал Цзяжуй.

По последним данным, более 70 тысяч человек на материковом Китае заражены коронавирусом, из них 1 770 человек скончались, 10 844 вылечились и выписаны из больниц.

Пешим ходом до Москвы

Семидесятидвухлетний житель Сербии отправился пешком в Москву через Венгрию, Польшу и Белоруссию, чтобы 9 мая посмотреть парад Победы, он также рассчитывает увидеть президента России Владимира Путина.

Милован Милутинович в свои 72 года из города Ужице на западе Сербии — обладатель черного пояса по карате (5 дан), призер национальных соревнований по бодибилдингу, а также студент факультета физической культуры в Нови-Саде, где планирует написать научный труд. До 9 мая он планирует пройти пешком 2 тысячи 640 километров из родного города до Красной площади, к чему готовился шесть месяцев.