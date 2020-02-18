Говорящий хаски признался в любви - смешное видео

Любой, у кого есть собака, будет в восторге от этого невероятного хаски, который просто сказал: "Я люблю тебя". Именно эти "слова" можно услышать от сибирский хаски по кличке Симба.
Ролик в Интернет выложила хозяйка пса, жительница Индии.
В Сеть выложили забавное видео, на котором запечатлен диалог хозяйки со своим питомцем - собакой породы хаски. Пес издает звуки, похожие на человеческий голос.
Любой, у кого есть собака, будет в восторге от этого невероятного хаски, который просто сказал: "Я люблю тебя". Именно эти "слова" можно услышать от сибирский хаски по кличке Симба.
Ролик в Интернет выложила хозяйка пса, жительница Индии.
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