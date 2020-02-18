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Собака породы Хаски

Говорящий хаски признался в любви - смешное видео

© Sputnik / Константин Чалабов
В мире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200218/29237279/Govoryaschiy-khaski-priznalsya-v-lyubvi-smeshnoe-video-youtube.html

В Сеть выложили забавное видео, на котором запечатлен диалог хозяйки со своим питомцем - собакой породы хаски. Пес издает звуки, похожие на человеческий голос.

Любой, у кого есть собака, будет в восторге от этого невероятного хаски, который просто сказал: "Я люблю тебя". Именно эти "слова" можно услышать от сибирский хаски по кличке Симба.

Ролик в Интернет выложила хозяйка пса, жительница Индии.



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