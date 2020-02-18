Говорящий хаски признался в любви - смешное видео

Любой, у кого есть собака, будет в восторге от этого невероятного хаски, который просто сказал: "Я люблю тебя". Именно эти "слова" можно услышать от сибирский хаски по кличке Симба.

Ролик в Интернет выложила хозяйка пса, жительница Индии.