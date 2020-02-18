Мир за сутки: Лукашенко поздравил Додона, спасение Земли и похищение внучки

Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств - в традиционной утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон принимает поздравления, Джефф Безос будет бороться с изменениями климата, в США любящая бабушка вывезла внучку из больницы - три сюжета, которые мы отобрали для традиционного утреннего обзора.

Александр Лукашенко направил слова поздравления президенту Молдовы Игорю Додону, передает Sputnik Беларусь.

Во вторник, 18 февраля, глава республики празднует день рождения, ему исполняется 45 лет.

"В Беларуси Вас знают как успешного политика и дальновидного государственного деятеля", - отметил белорусский президент.

Лукашенко подчеркнул, что президент Молдовы внес значительный вклад в развитие страны, укрепление ее позиций на международной арене, углубление многопланового взаимодействия с Беларусью.

Лукашенко также высказался за продолжение доверительного диалога Минска и Кишинева

Миллиарды на защиту климата

Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете. Об этом он написал в своем Instagram. Безос отметил, что начнет выделять гранты уже нынешним летом. Бизнесмен пояснил, что хочет посодействовать в улучшении методов борьбы с разрушительным воздействием изменения.

Миллиардер уточнил, что Фонда Земли будет выделять деньги ученым, активистам и неправительственным организациям, которые занимаются решением этой проблемы.

"Земля – это то, что нас всех объединяет – давайте защищать ее вместе", – написал он.

Состояние Безоса оценивается в 115,5 млрд долларов.

Бабушка с пистолетом

В американском Новом Орлеане, штат Луизиана, бабушка напала на больницу, чтобы "вызволить" внучку. Как сообщает Fox News, 66-летняя Эвелин Миллер захватила с собой пистолет и пошла в педиатрическое отделение больницы Окснер.

Когда пожилая женщина вошла в неотложку, она наставила ствол на ошалевших медиков, требуя выдать 12-летнюю девочку. Сотрудники пытались помешать ей, однако Эвелин уверенно орудовала пистолетом, не сводя прицел с персонала.

"Убегая с места, она толкнула одну медсестру и сбила охранника своей машиной", — пояснили в местной полиции.

Женщине уже предъявлено обвинение в похищении ребенка.