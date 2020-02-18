Мир за сутки: Лукашенко поздравил Додона, спасение Земли и похищение внучки

КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон принимает поздравления, Джефф Безос будет бороться с изменениями климата, в США любящая бабушка вывезла внучку из больницы - три сюжета, которые мы отобрали для традиционного утреннего обзора.
Александр Лукашенко направил слова поздравления президенту Молдовы Игорю Додону, передает Sputnik Беларусь.
Во вторник, 18 февраля, глава республики празднует день рождения, ему исполняется 45 лет.
"В Беларуси Вас знают как успешного политика и дальновидного государственного деятеля", - отметил белорусский президент.
Лукашенко подчеркнул, что президент Молдовы внес значительный вклад в развитие страны, укрепление ее позиций на международной арене, углубление многопланового взаимодействия с Беларусью.
Лукашенко также высказался за продолжение доверительного диалога Минска и Кишинева
Миллиарды на защиту климата
Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете. Об этом он написал в своем Instagram. Безос отметил, что начнет выделять гранты уже нынешним летом. Бизнесмен пояснил, что хочет посодействовать в улучшении методов борьбы с разрушительным воздействием изменения.
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Today, I’m thrilled to announce I am launching the Bezos Earth Fund. Climate change is the biggest threat to our planet. I want to work alongside others both to amplify known ways and to explore new ways of fighting the devastating impact of climate change on this planet we all share. This global initiative will fund scientists, activists, NGOs — any effort that offers a real possibility to help preserve and protect the natural world. We can save Earth. It’s going to take collective action from big companies, small companies, nation states, global organizations, and individuals. I’m committing $10 billion to start and will begin issuing grants this summer. Earth is the one thing we all have in common — let’s protect it, together. - Jeff
Миллиардер уточнил, что Фонда Земли будет выделять деньги ученым, активистам и неправительственным организациям, которые занимаются решением этой проблемы.
"Земля – это то, что нас всех объединяет – давайте защищать ее вместе", – написал он.
Состояние Безоса оценивается в 115,5 млрд долларов.
Бабушка с пистолетом
В американском Новом Орлеане, штат Луизиана, бабушка напала на больницу, чтобы "вызволить" внучку. Как сообщает Fox News, 66-летняя Эвелин Миллер захватила с собой пистолет и пошла в педиатрическое отделение больницы Окснер.
Когда пожилая женщина вошла в неотложку, она наставила ствол на ошалевших медиков, требуя выдать 12-летнюю девочку. Сотрудники пытались помешать ей, однако Эвелин уверенно орудовала пистолетом, не сводя прицел с персонала.
"Убегая с места, она толкнула одну медсестру и сбила охранника своей машиной", — пояснили в местной полиции.
Женщине уже предъявлено обвинение в похищении ребенка.