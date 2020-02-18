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ООН создала банк данных о качестве воздуха

© Sputnik / Евгений Панасенко
В мире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200218/29238785/oon-un-vozduh-bank.html

Загрязненный воздух, уточнили в Организации Объединенных Наций, является причиной преждевременной смерти примерно 4,2 млн человек в год.

КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Крупнейший в мире банк данных о качестве воздуха создан под эгидой ООН в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программа ООН по населенным пунктам (Хабитат) создали крупнейший банк данных о качестве воздуха. В нем в реальном времени регистрируется информация о составе твердых частиц в воздухе", - говорится в публикации.

Отмечается, что в базу поступают данные от более 4 тысяч провайдеров, включая правительства стран, а более 15 миллионов пользователей уже имеют доступ к базе.

Загрязнение воздуха, иллюстративное фото.
© Flickr / Simone Ramella
Задыхающаяся Молдова - почему воздух в крупных городах страны смертелен

ООН напоминает, что загрязненный воздух является причиной преждевременной смерти примерно 4,2 млн человек в год.

По оценкам Всемирного банка, ежегодные расходы на здравоохранение и социальное обеспечение в связи с загрязнением воздуха составляют 5 триллионов долларов, а потенциальный доход сокращается вплоть до 225 млрд долларов. 

Обеспокоены ситуацией с загрязнением воздуха и в Молдове.

Как ранее заявила корреспонденту Sputnik Молдовазаведующая лабораторией по наблюдению за качеством воздуха при Агентстве окружающей среды Марианна Лунгу,  на протяжении всего 2019 года в Кишиневе наблюдался повышенный уровень содержания в атмосфере загрязняющих веществ.

По ее словам он "обусловлен высокой концентрацией диоксида азота, который образуется в атмосфере из-за растущих объемов выхлопных газов автомобилей". 

По данным Национального бюро статистики, отечественные промышленные предприятия тоже вносят "свою лепту", выбрасывая ежегодно в атмосферу порядка 15 тысяч тонн вредных для дыхательной системы человека веществ.

В ситуациях, при которых загрязнение воздуха достигает критической черты, экономических агентов просят на время сократить объемы производства, чтобы вернуть ситуацию в нормальное русло. Это единственный инструмент воздействия, которым на данный момент располагает Агентстве окружающей среды.



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