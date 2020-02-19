Пока вы спали: пожар в Кишиневе, твиты раздора в США и юные террористы

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Ночной пожар на Рышкановке унес жизнь 68-летней женщины. Инцидент произошел около 22:00. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия.

Как сообщили корреспонденту Sputnik.md в Службе гражданской защиты и чрезвычайным ситуациям, пламя тушили четыре расчета, пожар был полностью ликвидирован в 22:10. Хозяйку квартиры не удалось спасти, она отравилась угарным газом.

От Трампа уходит генпрокурор

Генеральный прокурор США Уильям Барр рассматривает возможность уйти с занимаемой должности из-за публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники. Ранее Барр в интервью телекомпании ABC News заявил, что президент США Дональд Трамп своими твитами о минюсте мешает ему работать.

Во вторник Трамп признал, что его публикации в Twitter и правда могут осложнять работу генпрокурора. Американский лидер отметил, что полностью доверяет Барру, но продолжил продвигать свою позицию, что президент имеет полное право вмешиваться в рассматриваемые уголовные дела. По данным издания, о том, что он рассматривает подобную возможность, Барр сообщал людям, близким к американскому лидеру. Отмечается, что речь идет о твитах Трампа, которые касаются расследований министерства юстиции США.

ФСБ предотвратила теракты

ФСБ России сообщила о задержании двух подозреваемых в подготовке терактов в образовательных учреждениях крымского города Керчи, по местам их проживания обнаружены взрывные устройства с поражающими элементами.

"Испытания пробных взрывных устройств проводились на домашних животных", — уточнили в ФСБ.

В ведомстве отмечают, что задержанные разработали планы вооруженных нападений, для чего раздобыли интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройства, а также схемы зданий.