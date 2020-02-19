Обновленный Т-72: сила и огневая мощь в движении - видео со стрельб

На учениях, которые прошли в Нижегородской области, участвовали более полутысячи экипажей. Мы можем увидеть действия одного из них.

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Видео боевых стрельб модернизированных танков Т-72 опубликовало Министерство обороны России.

Учения прошли на полигоне Мулино в Нижегородской области, в них участвовали более 500 экипажей Т-72Б3М Западного военного округа.

На кадрах видно, как танк преодолевает различные препятствия, поражая подвижные цели, имитирующие авиацию, бронетехнику и пехоту условного противника.

Характерно, что мишени возникают неожиданно, поэтому экипаж должен точно применять 125-миллиметровую пушку, зенитный и танковый пулеметы.

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