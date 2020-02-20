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Профилактика от вируса, девушка в медицинской маске

Пока все спали: молдаване и коронавирус, новый шеф Нацразведки, страус как примета

© Sputnik / Александр Кондратюк
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https://ru.sputnik.md/world/20200220/29260933/Poka-vse-spali-moldavane-i-koronavirus-novyy-shef-Natsrazvedki-straus-kak-primeta.html

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik.  Посол Китая в Молдове рассказал о риске для молдавских граждан "подхватить" коронавирус, президент США Дональд Трамп "чистит" ряды американской Нацразведки, жители Воронежа сняли на видео бегущего по местной дороге страуса - три сюжета, которые мы отобрали для традиционного утреннего обзора.

Галина Кирьякова
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Кирьякова: сезонные вирусы не менее опасны, чем коронавирус

Минимальный риск

За пределами Китая зафиксировано около 700 случаев заражения коронавирусом, это менее одного процента от общего числа подтвержденных случаев, сообщил журналистам в Кишиневе посол КНР Чжан Инхун, уточнив, что эпидемия в его стране является контролируемой, предотвратимой и излечимой -  более  14300 человек справились с недугом.

Дипломат заверил, что 300 работающих в КНР молдавских граждан пользуются полной поддержкой китайского государства, чтобы не заразиться. 

"Для молдавских граждан риск коронавирусной инфекции низкий", - сказал посол.

Свой человек в Нацразведке

В американских СМИ появились сообщения о том, что президент страны Дональд Трамп утвердил нового руководителя Национальной разведки. Им станет посол США в Германии Ричард Гренелл. Правда, пока его должность будет с приставкой И. О.  

​"Я рад объявить, что наш высокоуважаемый посол в Германии Ричард Гренелл станет исполняющим обязанности директора национальной разведки", - написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

 На  посту руководителя Нацразведки посол заменит Джозефа Магуайра, бывшего вице-адмирала ВМС США, назначенного Трампом в августе 2019 года. СМИ также сообщают, что Гренелл был одним из кандидатов на пост  советника по национальной безопасности - вместо Джона Болтона. Сейчас он будет контролировать  17 разведывательных служб.

Гренелл активно поддерживал Трампа в ходе его избирательной кампании в 2016 году и имеет близкие связи с внутренним кругом президента и политической сетью, окружающей Белый дом.

"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника>>>

"Переход Гренелла на высокий пост в разведке происходит на фоне того, что президент пытается очистить свою администрацию от чиновников, которые, как он считает, перешли ему дорогу во время расследования по импичменту, и поставить на высокие посты тех, кому он доверяет", - пишет издание Hill.

Как отмечает газета Washington Post, для того чтобы избавиться от приставки и. о. Гренеллу потребуется утверждение со стороны сената. 

Аномальная зима - под Воронежем бегают страусы

Забавный случай в аномальный февраль произошел в Воронежской области. К весне обычно в эти широты прилетают грачи. А сейчас жители региона увидели страуса эму. И он не прилет ел, а прибежал.

"Явление" попало на видео. Местные жители предположили, что птица сбежала с одной из ферм. 

Страусы эму относятся к группе так называемых ратитов – бегунов. Они могут развивать скорость до 50 км/ч. Эму – самая крупная птица в Австралии и вторая по величине в мире.
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