Пока все спали: молдаване и коронавирус, новый шеф Нацразведки, страус как примета

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik. Посол Китая в Молдове рассказал о риске для молдавских граждан "подхватить" коронавирус, президент США Дональд Трамп "чистит" ряды американской Нацразведки, жители Воронежа сняли на видео бегущего по местной дороге страуса - три сюжета, которые мы отобрали для традиционного утреннего обзора.

Минимальный риск

За пределами Китая зафиксировано около 700 случаев заражения коронавирусом, это менее одного процента от общего числа подтвержденных случаев, сообщил журналистам в Кишиневе посол КНР Чжан Инхун, уточнив, что эпидемия в его стране является контролируемой, предотвратимой и излечимой - более 14300 человек справились с недугом.

Дипломат заверил, что 300 работающих в КНР молдавских граждан пользуются полной поддержкой китайского государства, чтобы не заразиться.

"Для молдавских граждан риск коронавирусной инфекции низкий", - сказал посол.

Свой человек в Нацразведке

В американских СМИ появились сообщения о том, что президент страны Дональд Трамп утвердил нового руководителя Национальной разведки. Им станет посол США в Германии Ричард Гренелл. Правда, пока его должность будет с приставкой И. О.

I am pleased to announce that our highly respected Ambassador to Germany, @RichardGrenell, will become the Acting Director of National Intelligence. Rick has represented our Country exceedingly well and I look forward to working with him. I would like to thank Joe Maguire.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2020

​"Я рад объявить, что наш высокоуважаемый посол в Германии Ричард Гренелл станет исполняющим обязанности директора национальной разведки", - написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

На посту руководителя Нацразведки посол заменит Джозефа Магуайра, бывшего вице-адмирала ВМС США, назначенного Трампом в августе 2019 года. СМИ также сообщают, что Гренелл был одним из кандидатов на пост советника по национальной безопасности - вместо Джона Болтона. Сейчас он будет контролировать 17 разведывательных служб.

Гренелл активно поддерживал Трампа в ходе его избирательной кампании в 2016 году и имеет близкие связи с внутренним кругом президента и политической сетью, окружающей Белый дом.

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"Переход Гренелла на высокий пост в разведке происходит на фоне того, что президент пытается очистить свою администрацию от чиновников, которые, как он считает, перешли ему дорогу во время расследования по импичменту, и поставить на высокие посты тех, кому он доверяет", - пишет издание Hill.

Как отмечает газета Washington Post, для того чтобы избавиться от приставки и. о. Гренеллу потребуется утверждение со стороны сената.

Аномальная зима - под Воронежем бегают страусы

Забавный случай в аномальный февраль произошел в Воронежской области. К весне обычно в эти широты прилетают грачи. А сейчас жители региона увидели страуса эму. И он не прилет ел, а прибежал.

"Явление" попало на видео. Местные жители предположили, что птица сбежала с одной из ферм.